Verissimo: Flavio Ubirti celebra l'amore con Nicole Belloni, poi Anna Valle 'rimpiazza' Sabrina Ferilli
Tra confessioni, ritorni in tv e storie personali: il talk di Silvia Toffanin scalda il fine settimana di Canale 5 con grandi ospiti. Ecco chi non perdere oggi.
Orario e ospiti principali
La puntata di Verissimo di oggi,sabato 24 gennaio, andrà in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. In studio Silvia Toffanin accoglierà Alessandra Martines, pronta a raccontarsi e a svelare aspetti inediti della propria vita e carriera.
Anna Valle e la nuova fiction
Anna Valle sarà ospite per presentare la sua nuova fiction Una Nuova vita, che andrà in onda da mercoledì 28 gennaio su Canale 5 al posto di ‘A testa alta’ di Sabrina Ferilli, che ha chiuso i battenti la settimana scorsa dopo uno strepitoso successo di pubblico. L’attrice parlerà dei personaggi, delle emozioni e delle sfide che la fiction le ha riservato, ma anche delle ultime novità sulla sua vita privata
Killian Nielsen e il rapporto con la madre
Killian Nielsen sarà in studio per raccontare la propria esperienza personale, soffermandosi sul rapporto complicato con la madre Brigitte, offrendo al pubblico una prospettiva autentica e intensa.
Nicola Legrottaglie
L’ex calciatore Nicola Legrottaglie sarà protagonista di un’intervista approfondita, parlando della carriera sportiva, dei momenti più significativi e delle sfide affrontate dentro e fuori dal campo.
Rettore e la carriera musicale
Silvia Toffanin dedicherà uno spazio anche alla cantante Rettore, ripercorrendo la sua carriera unica e anticonformista, con aneddoti e riflessioni sui momenti più importanti della sua vita musicale.
Flavio Ubirti e Nicole Belloni
Infine, direttamente da Uomini e Donne, arriverà la nuova coppia formata da Flavio Ubirti e Nicole Belloni, che parleranno delle prime emozioni nel loro rapporto e dei progetti futuri insieme.
