Mediaset Infinity 1 /6 Orario e ospiti principali La puntata di Verissimo di oggi,sabato 24 gennaio, andrà in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. In studio Silvia Toffanin accoglierà Alessandra Martines, pronta a raccontarsi e a svelare aspetti inediti della propria vita e carriera.

Mediaset Infinity 2 /6 Anna Valle e la nuova fiction Anna Valle sarà ospite per presentare la sua nuova fiction Una Nuova vita, che andrà in onda da mercoledì 28 gennaio su Canale 5 al posto di ‘A testa alta’ di Sabrina Ferilli, che ha chiuso i battenti la settimana scorsa dopo uno strepitoso successo di pubblico. L’attrice parlerà dei personaggi, delle emozioni e delle sfide che la fiction le ha riservato, ma anche delle ultime novità sulla sua vita privata

Mediaset Infinity 3 /6 Killian Nielsen e il rapporto con la madre Killian Nielsen sarà in studio per raccontare la propria esperienza personale, soffermandosi sul rapporto complicato con la madre Brigitte, offrendo al pubblico una prospettiva autentica e intensa.

Raiplay 4 /6 Nicola Legrottaglie L’ex calciatore Nicola Legrottaglie sarà protagonista di un’intervista approfondita, parlando della carriera sportiva, dei momenti più significativi e delle sfide affrontate dentro e fuori dal campo.

Mediaset Infinity 5 /6 Rettore e la carriera musicale Silvia Toffanin dedicherà uno spazio anche alla cantante Rettore, ripercorrendo la sua carriera unica e anticonformista, con aneddoti e riflessioni sui momenti più importanti della sua vita musicale.