Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Flavio Ubirti

Uomini e Donne, la scelta di Flavio Ubirti: “Ho visto una Nicole diversa”. Lo sfogo di Gemma Galgani

Nella puntata di oggi martedì 20 gennaio 2026 del dating show di Maria De Filippi il...
Flavio Ubirti - Uomini e Donne scelta Martina o Nicole

Uomini e Donne, Flavio Ubirti non sceglie Martina e il web non ci sta: “L’amore vero è quello scomodo”

Nella puntata di oggi lunedì 19 gennaio 2026 del dating show di Maria De Filippi il ...
A testa alta - Il coraggio di una donna reazioni social prima puntata

A testa alta, ultima puntata con colpo di scena: come finisce la serie Tv con Sabrina Ferilli

Le anticipazioni del finale di stagione di “A testa alta”, in onda stasera 21 gennai...
A testa alta, Sabrina Ferilli chiude e fa piangere tutti

A testa alta, Sabrina Ferilli chiude e fa piangere tutti: "Non può finire così". Poi la polemica: "È vergognoso"

Anche la terza e ultima puntata della miniserie ha conquistato tutti ma il finale ha...
Lilli Gruber

Lilli Gruber sparisce da Otto e Mezzo, lunga assenza (tra le polemiche): cosa succede e chi la rimpiazza

Questa settimana la giornalista non guiderà il talk show dell’access prime time di L...
Anticipazioni Verissimo puntata 11 gennaio 2026

Verissimo (11 gennaio): la verità di Sempio su Garlasco e la svolta di Francesca Tocca dopo Todaro

Oggi Verissimo di Silvia Toffanin torna in tv con una puntata ricca di ospiti e stor...
A testa alta reazioni social seconda puntata

A testa alta, Sabrina Ferilli conquista il web ma accende la polemica: "Che finale è?". L'errore che scatena le proteste

Anche la seconda puntata della mini-serie di Canale 5 ha lasciato il segno, ma non s...
Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, il ricordo di Pippo Baudo a Verissimo: "Ci siamo sposati esattamente 40 anni fa, mi manca molto"

La soprano ospite di Silvia Toffanin il giorno del suo 80esimo compleanno si raccont...
I film in onda in TV stasera, martedì 20 gennaio 2026: Sabrina Ferilli in versione conturbante per un maestro

I film in onda in TV stasera, martedì 20 gennaio 2026: Sabrina Ferilli in versione conturbante per un maestro

L'attrice senza veli per Paolo Sorrentino e La grande bellezza. Ed Edoardo Leo in cr...

