Anche oggi, sabato 18 ottobre 2025, i telespettatori di Canale 5 potranno godersi un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che ogni settimana registra record di ascolti. Tanti i personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto e faranno emozionare con le loro storie. Nella puntata odierna, tra gli ospiti c’è anche Sonia Barrile, concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island, incinta del suo primo figlio. Di seguito, i dettagli della sua intervista.

Verissimo, Sonia Barrile e il rapporto con Simone

"Stai vivendo la gravidanza da sola perché tu e Simone vi siete lasciati, sei convinta della tua decisone?" Ha esordito così Silvia Toffanin nell’intervista a Sonia Barrile, la quale ha prontamente risposto: "Sì, Sono convinta della mia scelta e va bene così, ho preso la mia decisione tra cui anche quella che lui sarà presente come padre. Non siamo più una coppia ma saremo due genitori." Silvia Toffanin le ha poi chiesto dove vivesse lui e lei ha ribadito: "Stesso condominio ma su pianerottoli separati. Per adesso è presente. Spero che comunque riuscirà ad essere un buon padre, me lo auguro per mio figlio, per lui e quindi per adesso sembra che abbiamo trovato un equilibrio. Riusciamo ad avere un rapporto cordiale perché lui, comunque, dopo l’uscita del programma si è pentito di tutto ciò che era successo. È tutt’oggi che cerca di dimostrare il suo amore nei miei confronti, però ormai per me la delusione è tanta. Oggi siamo qui a raccontare questa storia, che è una storia nata con un’amicizia quindici anni fa, quindi gran parte della mia vita l’ho passata con lui."

La conduttrice le ha chiesto poi: "Tu eri incredula quando hai visto il test di gravidanza, dopo essere tornata a casa da Temptation Island?" Sonia ha affermato: "Sì, perché ormai avevo perso le speranze, soprattutto dopo un periodo in cui cercavamo un bambino da anni e non arrivava. E mi è arrivato adesso, quindi credo che ci sia un motivo per questo dono che sto ricevendo. Sono felice anche da sola. Io conto tanto su me stessa, sulla mia vita, sulla mia famiglia… perché non sono da sola. Ho a disposizione le persone che mi vogliono bene."

Verissimo, Sonia Barrile: "Simone ha giocato male la seconda possibilità"

Toffanin ha parlato poi del fatto che lei avesse dato a Simone una seconda possibilità, e Sonia ha spiegato: "Sì, ma purtroppo dopo una settimana ha giocato male questa possibilità, perché stavo scoprendo un tradimento. Era successo prima del programma Temptation Island, quindi per me è cambiata totalmente la visione del perdono nei suoi confronti. Ho provato a perdonarlo ma io, di carattere, ho fatto fatica a dargli questo piccolo spiraglio. Poi ho scoperto altre situazioni, quindi è stato inevitabile: i sentimenti si gelano e non ha più senso continuare un rapporto dove non c’è più sentimento reciproco." Poi ha proseguito: "Nell’ultimo anno lui ha cambiato totalmente il suo stile di vita lavorativo. Anch’io sono cambiata, perché in una relazione c’è un susseguirsi di azioni e conseguenze. Ho sempre creduto nella nostra relazione, anche se era un periodo difficile."

Dopo aver visto il filmato della sua esperienza a Temptation in coppia con Simone, Sonia Barrile ha affermato: "Abbiamo conversato per giorni, messo tutti i puntini sulle "i". Però non siamo riusciti a recuperare. Io sono così: passo dal dolce all’amaro, ma quando mi sento presa in giro non riesco a contenere. Ho pensato di perdonare i tradimenti, ma di carattere non riesco. Io do valore all’amore, al sentimento, e per me il sentimento vale più di ogni altra cosa. Anche durante i momenti difficili, io non sono cascata in altre tentazioni perché credevo in noi. Lui invece non ci ha creduto. È lì che ho capito che non eravamo sullo stesso piano sentimentale. E’ difficile recuperare la fiducia quando manca, soprattutto se sei cresciuta con un esempio d’amore forte. Per essere forti bisogna anche saper essere deboli."

L’amore di Sonia per il papà

Parlando del padre che è venuto a mancare, Sonia è scoppiata in lacrime: "Era di poche parole, m era il pilastro della famiglia. Siamo tutte femmine: mia sorella più piccola, Giada, e poi io. Papà era deciso e forte, ma anche dolce. Sapeva ridere e scherzare, ma quando doveva essere serio e rimproverare… era un insegnamento di vita." E sulla madre: "Mia mamma è stata sempre pronta a supportarci, anche quando papà se n’è andato. Ha fatto tantissimi sacrifici per noi. È contenta di diventare nonna? Sì, soprattutto perché sarà un maschietto. La cosa più importante che ti ha insegnato la mamma sono il rispetto e l’empatia. Ti mette sempre nei panni degli altri, sa ascoltare. L’ascolto è fondamentale, fa tanto per la comunicazione."

Alla fine dell’intervista, Sonia si è augurata una cosa: "Intanto di trovare la felicità, che già sta per arrivare. Di mettere sempre al primo posto me stessa e mio figlio. E lo auguro con tutto il cuore."

