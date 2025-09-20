Verissimo, Soleil Sorge in lacrime per la madre: il dolore e l'incubo della depressione. Cos'ha detto Ospite di Silvia Toffanin, Soleil Sorge ha raccontato nello studio di Verissimo, il suo terribile momento dopo la morte di sua madre, malata di cancro.

Nuovo fine settimana e nuovo appuntamento con Verissimo oggi, sabato 20 settembre 2025. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, il talk show di Silvia Toffanin è pronto a tenere compagnia i telespettatori con nuove e intense emozioni, attraverso i personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti di questa puntata, anche Soleil Sorge, showgirl che non sta vivendo un bel momento: ha da poco perso sua madre. Vediamo insieme la sua toccante intervista.

Verissimo, Soleil Sorge sulla madre: "Un esempio di resilienza"

La chiacchierata con la conduttrice è iniziata con una Soleil già ‘spezzata’ dal dolore nel parlare della sua cara madre. Toffanin ha esordito: "L’ultima volta eri con tua madre". La giovane ragazza ha trovato il coraggio di parlare e ha affermato: "Mia madre è stata un esempio di donna per me, la forza, la resilienza, andare avanti nonostante tutto. E’ stata un esempio non solo per me ma per tutto, qualsiasi cosa facesse. Credo che il suo insegnamento più grande sia stato ritrovarla in qualsiasi situazione, essere luminose in qualsiasi momento buio." La conduttrice le ha poi mostrato un video in cui lei e sua madre erano state ospiti insieme l’ultima volta e, Soleil, non ha trattenuto le lacrime. Al termine del filmato, con voce rotta ha spiegato: "Credo di aver detto tutto. E’ incredibile ascoltare queste parole, lei è con me in ogni passo, tu puoi capirmi. Sono cose che, nonostante il tempo, non andranno mai via. Ho avuto la fortuna di avere una grandissima madre. Mi ha insegnato tutto. La prima volta che le hanno diagnosticato il cancro avevo 13 anni, ha combattuto due volte e non mi aspettavo una fine così. Per tutta la vita l’ho vista combattere ed è stato un esempio immenso. Credo che nella lotta ci si la dimostrazione di un vincitore".

Poi ha spiegato che la madre sapeva che stava per morire poiché il tumore era avanzato: "Il tumore si era esteso, e nonostante tutto continuava con le cure classiche e la nutrizione. Fino all’ultimo era sempre alla ricerca di una cura, di un momento di serietà. Era così superiore, mi ha scioccato la sua abilità di essere così forte. Fino all’ultimo lei si preoccupava di stare vicino a mia nonna, lei era in America per le cure ma è stata una cosa così veloce che non avresti mai detto che stava per andarsene. Avrei dovuto raggiungerla tre giorni dopo e il giorno prima ho avuto questa terribile chiamata. Uno shock. La mi paura più grande era perdere i miei genitori. Ho pensato al nostro ultimo saluto: mi piace pensare che ci sia qualcosa oltre. Mano nella mano ci vediamo al prossimo volo." Poi c’è stato un videomessaggio della zia, per la quale ha speso belle parole: "Lei è stata la mia sorella maggiore, un seconda mamma, un angelo custode".

Soleil Sorge, il rapporto con il papà

L’intervista è proseguita con la conduttrice che le ha chiesto del padre. Soleil ha affermato: "Papà mi sta vicino a modo suo. La dolcezza e l vicinanza sono tipiche delle donne, i maschi hanno il loro modo di mostrare l’amore ma lui c’è ed è stato fondamentale per me. Mio padre è stato colui che mi ha dato salvezza in questo momento. Ha avuto paura di cadere in depressione e ne ho parlato subito con papà e lui mi ha detto non pupi soffrire per la malattia. La malattia di un caro va accompagnata, devi stare accanto a quella persona. I momenti in cui si soffre tanto è quando perdi qualcuno all’improvviso. In quel momento ho capito che non dovevo focalizzarmi sulla mia sofferenza ma godermi ogni istante con le persone che ne avevano bisogno, nel mio caso con mia madre."

Poi, per provare a farla sorridere un po’, Toffanin le ha chiesto come procede in amore e se c’è qualcuno nella sua vita: "Sì, c’è qualcuno. Sono felice, questa persona mi ha aiutata nei momenti in cui avevo bisogno e qui capisci chi sono le persone su cui puoi contare nella vita."

