Amici 25, Silvia Toffanin erede di Maria De Filippi: torna lo speciale Verissimo dedicato al talent. Ospiti e quando va in onda Come ogni anno, Silvia Toffanin proporrà una puntata speciale di Verissimo totalmente dedicato ad uno dei talent di Canale 5 più amai di sempre: cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il sodalizio tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin si fa sempre più concreto. Anche quest’anno, così come accaduto nelle edizioni precedenti, il percorso dei ragazzi ad Amici 25 non terminerà con la puntata finale, che andrà in onda in diretta domenica 17 maggio, ma proseguirà con una puntata speciale di Verissimo interamente dedicata proprio a loro. Ancora una volta, Silvia Toffanin raccoglierà il testimone da Maria De Filippi per dare vita ad uno degli appuntamenti post Amici più attesi della stagione. Vediamo allora qualche dettaglio in più su ciò che accadrà e quando andrà in onda lo speciale di Verissimo.

Verissimo, speciale dedicato ad Amici: quando va in onda

La finale di Amici 25 andrà in onda domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5, e non al sabato sera come accaduto invece per le precedenti puntate. Una scelta fatta per evitare lo scontro diretto con la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 e la concreta possibilità di perdere pubblico e voti importanti, dato che la finale di Amici sarà totalmente in diretta e il televoto del pubblico avrà un ruolo fondamentale. Il percorso dei ragazzi che quest’anno hanno studiato nella scuola di Amici non terminerà però con quest’ultima puntata, perché sabato 23 maggio l’avventura continuerà anche nel salotto di Verissimo, con uno speciale condotto sempre da Silvia Toffanin interamente dedicato al talent.

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In studio ci sarà quindi il vincitore dell’edizione, ovvero qualcuno tra Angie, Lorenzo, Nicola, Alessio, Emiliano ed Elena, insieme agli altri finalisti e ai professori che li hanno accompagnati durante tutta l’esperienza all’interno del talent. Un’occasione per ripercorrere i momenti più belli e più difficili, le sfide superate, le paure affrontare e tutti gli obbiettivi raggiunti. Ovviamente non mancheranno le magnifiche esibizioni di ballo e canto dei ragazzi, così come il racconto delle loro storie, delle emozioni provate e del loro vissuto.

Silvia Toffanin erede di Maria De Filippi: il ruolo centrale a Mediaset

Negli ultimi anni, il ruolo di Silvia Toffanin a Mediaset è diventato sempre più centrale e, oltre a Verissimo, un programma storico con milioni di telespettatori affezionati, la conduttrice è riuscita a creare con Maria De Filippi un sodalizio particolarmente efficace. Ogni anno, lo speciale di Verissimo dedicato al talent rappresenta uno degli appuntamenti più attesi, grazie alla capacità di Silvia di portare i suoi ospiti a raccontarsi a cuore aperto e senza filtri.

Allo stesso tempo, ricordiamo anche This is me, il programma realizzato proprio all’interno dello studio di Amici che durante la prima edizione ha ospitato alcune delle più grandi personalità uscite dal talent. Insomma, Silvia Toffanin appare sempre di più come l’erede di Maria e questo sodalizio continuerà sicuramente a dare i suoi frutti nel tempo.

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