Verissimo, nuova stagione: scatta la diffida, Silvia Toffanin nei guai al debutto (c’entra Katia Ricciarelli) Il ritorno del talk show su Canale 5, questo weekend, potrebbe fare i conti fin da subito con un contrattempo. Colpa di una disputa che riguarda Pippo Baudo. Ecco i dettagli.

Alla vigilia del debutto di Verissimo, che domani e domenica inaugurerà la nuova stagione con un doppio appuntamento, si addensano le nubi sul programma di Silvia Toffanin. Tutta colpa, a quanto pare, di una disputa tra Katia Ricciarelli, attesa come ospite, e la segretaria del defunto Pippo Baudo. Disputa che avrebbe portato a una diffida fatta recapitare alla Ricciarelli. E ora potrebbe seriamente mettere nei guai l’intervista tv prevista per domenica. Vediamo qui sotto i particolari.

Verissimo, Toffanin nei guai per una diffida a Katia Ricciarelli

I problemi sono iniziati dopo l’intervista di Katia Ricciarelli a Il Messaggero. L’ex moglie di Baudo, in quel frangente, ha commentato la decisione del conduttore di destinare buona parte dell’eredità alla segretaria Dina Minna. Ma soprattutto, avrebbe accusato la segretaria di averle impedito di contattare Baudo negli ultimi mesi della sua vita. A queste parole ha replicato con forza l’avvocato di Minna, Jacopo Pensa, come riportato da Il Giornale: "Non era la Minna a fare muro, impedendo perfidamente che Katia potesse incontrare il suo uomo…Era Baudo a rifuggire con cura ogni rischio di incontrarla".

"Non le passa neppure per la testa", ha aggiunto il legale, "che Dina facesse altro se non seguire le indicazioni di Pippo, che non voleva avere più contatti con lei". Il rappresentante della segretaria ha quindi mandato una diffida chiara alla Ricciarelli, chiedendo all’ex coniuge di Baudo di cambiare registro fin da subito, "a partire dalla intervista preannunciata a Verissimo…con preannuncio in caso contrario di azioni legali", come riporta Il Giornale. Ecco perché l’intervista programmata a Katia Ricciarelli per domenica, già registrata negli studi di Verissimo, adesso rischia seriamente di saltare. Non è noto cosa l’ospite di Toffanin abbia dichiarato, ma se i toni le modalità saranno simili a quanto già detto su Baudo in questi giorni, Mediaset potrebbe dover intervenire per evitare guai.

Tutti gli ospiti di Verissimo nel weekend

Oltre a Katia Ricciarelli, nello studio di Verissimo sono attesi molti altri ospiti per il debutto della nuova stagione. Domani, sabato 13 settembre, arriveranno l’irriverente Luciana Littizzetto, la cantante Anna Tatangelo e Samira Lui, spalla di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. Ma ci saranno anche Pamela Petrarolo, insieme alla madre Cinzia, e Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis (proclamato santo domenica scorsa). E infine Silvia Toffanin darà spazio alle recenti nozze di Naike Rivelli.

Domenica 14, invece, grande attesa per la prima apparizione in tv di Raoul Bova dopo lo scandalo delle chat social. Poi ci saranno Michelle Hunziker, pronta a tornare in tv con Io Canto Family, Matteo Bocelli e Cecilia Rodriguez. E ovviamente anche Katia Ricciarelli, a meno che la diffida non spinga il programma a cancellare la messa in onda dell’intervista.

