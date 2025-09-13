Samira Lui in lacrime a Verissimo. Cos’è successo alla co-conduttrice de La ruota della Fortuna
Intervistata da Silvia Toffanin, Samira Lui ha parlato della sua carriera, il successo che sta avendo affiancando Gerry Scotti a La Ruota, e molto altro.
E’ ripartito oggi, sabato 13 settembre 2025, Verissimo, l’amato talk show condotto da Silvia Toffanin, che dopo mesi di meritato riposo, è pronta a intrattenere nuovamente i suoi telespettatori di Canale 5 con interviste, emozioni e tantissimi ospiti. Tra quelli presenti nella puntata odierna c’è anche Samira Lui, volto ormai familiare al grande pubblico che, ogni sera, la vede accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Una versione nuova dello storico programma che sta sbaragliando la concorrenza (Affari Tuoi) con ascolti record. Vediamo insieme cos’ha detto nel corso della sua intervista.
Samira Lui a Verissimo: "Mia madre mi ha fatto da mamma e papà"
Silvia Toffanin ha intervistato Samira Lui nel suo salotto, la quale ha espresso tutta la sua gioia nell’essere lì: "Sempre felice di essere qui. L’amore del pubblico mi fa sempre strano, soprattutto da bambini e mamme: è davvero emozionante." La showgirl ha speso, poi, parole anche su Gerry Scotti, con cui intrattiene i telespettatori la sera con La Ruota della Fortuna: "Lavorare con Gerry è bellissimo: è un colosso, un simpaticone". Purtroppo, però, Lui ha raccontato anche un po’ del suo passato, per niente facile, cresciuta senza un padre ma circondata all’amore della mamma e dei nonni: "Sono stata molto fortunata, i miei nonni ci sono sempre stati ad accompagnare la mia educazione. Nel paesino dove sono cresciuta, Colloredo di Montalbano, era quasi impossibile sognare di entrare nel mondo dello spettacolo, ma a me ha sempre appassionato la Tv e stare sul palcoscenico, sin dall’asilo volevo essere protagonista. Piano piano la vita mi ha portato qui. Mia nonna? Mi ha seguita anche a Miss Italia. Mia mamma? Mi ha fatto da mamma e papa, anche da amica e sorella. Eravamo sempre io e lei."
Samira Lui in lacrime per il videomessaggio della mamma
Un momento emozionante per Samira Lui è stato il videomessaggio della mamma, che l’ha cresciuta da sola poiché il padre è andato via prima che nascesse. Quando la giovane ha visto sua madre, è scoppiata in lacrime: "Sono sconvolta, la mamma è estranea a questo mondo, come avete fatto a convincerla. Io sono fortunata, mia mamma è grandissima. Lei ha sempre fatto volontariato, voleva aiutare gli altri e tutt’ora lo fa. Io ho avuto la fortuna dai 16 ai 19 anni di lavorare con i disabili, non avevano nulla ma un sorriso e una gioia di vivere bellissima: è stata una parte fondamentale della mia crescita, una grande lezione di vita." Silvia Toffanin, le chiede poi: "E tuo papà?" Samira risponde: "L’ho sentito più di due anni fa, ci eravamo scambiati messaggi su Whatsapp, mi ha detto che sono bella e che mi vuole bene. Poi non l’ho più sentito. Io gli avevo chiesto di incontrarlo, ma non l’ho più visto: non ci sono rimasta male, ma la curiosità rimane e ci spero ancora. Ho dei fratellastri, che non so cosa sanno di me. Vorrei conoscere anche loro. Mi piacerebbe, mai dire mai: sono serena e ben disposta."
Samira Lui è tornata poi a sorridere parlando della sua storia d’amore: "L’amore va bene, sempre con Luigi. Secondo me, è geloso ma non lo da a vedere perché si fida di me, prima come persona e poi fidanzata. Siamo insieme da sette anni, ma per ora non c’è la crisi del settimo anno. Io per me mi auguro di essere sempre circondata dalle persone, è grazie a loro che sono felice. E poi di crescere nella vita, nella carriera e nella famiglia."
