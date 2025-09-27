Verissimo, Raimondo Todaro sulla rottura con Francesca Tocca: "Non la vedevo più felice". Poi l'augurio speciale per lei Ospite di Silvia Toffanin, Raimondo Todaro ha raccontato nello studio di Verissimo, il suo difficile periodo dopo la separazione da Francesca Tocca.

Un nuovo weekend porta con sé un nuovo appuntamento con Verissimo, oggi, sabato 27 settembre 2025. Dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana, il talk show condotto da Silvia Toffanin si prepara a intrattenere il pubblico con emozioni vere e coinvolgenti, grazie agli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. Tra i protagonisti di questa puntata anche Raimondo Todaro, reduce dalla rottura (che pare essere definitiva) con Francesca Tocca. Ma vediamo insieme tutti i dettagli dell’intervista.

Verissimo, Raimondo Todaro sulla rottura con Francesca Tocca: "Non la vedevo più felice"

L’intervista è iniziata con Silvia Toffanin che subito gli ha chiesto come stesse: "Sto bene. Sul lato Sentimentale e familiare procede bene da separati però. Cerco di capire come va in base allo stato d’animo della bambina, Jasmine. Ci sembra serena e quindi siamo stati bravi a gestire la situazione. E’ la seconda volta che ci separiamo, io penso che se la prima volta non ha funzionato e neanche la seconda, vuol dire che c’è qualcosa che non andava. Ne prendo atto. Oggi ho la serenità di prenderne atto e di dire non ho rimorsi né rimpianti perché ho dato tutto ciò che potevo." La conduttrice ha chiesto cosa fosse successo tra lui e Francesca, e il ballerino ha risposto: "E’ successo che non la vedevo più felice, tornavo a casa e sorrideva poco. Penso che quando non riesci più a far sorridere la tua donna, qualcosa non va. Non vedendola più serena mi sono spento e sono arrivato al punto di non riuscire più a sopportare questa cosa. Non è successo nulla in particolare, abbiamo un rispetto l’uno dell’altro nel dirci le cose come vanno. La gelosia non c’entra e il nostro mestiere in questo ci ha aiutato."

Todaro ha proseguito: "Non c’entrano altre persone, non c’è neanche un motivo ben preciso, forse sono cambiato io o lei, forse cambiano le priorità. Avrò fatto degli errori ma non la vedevo felice e sicuramente avrò sbagliato in qualcosa. Ma ho dato tutto quello che potevo dare. Francesca è una ragazza spendita, sensibile ma ha un carattere particolare, ha le sue fragilità e non è facile starle vicino tutti giorni. Credo che sia meglio così, sono sempre per il guardare avanti. Ho la fortuna di avere un lavoro che amo e quando mi chiudo in sala non penso a niente."

Il videomessaggio di Francesca Tocca

Nel corso dell’intervista, Toffanin ha mostrato a Todaro uno spezzone dell’intervista di Francesca Tocca a Verissimo, poco dopo la rottura: "Ci siamo resi conto entrambi che dopo aver dato tutto noi stessi in questa relazione, che ci stavamo facendo del male. Quindi da persone adulte, mature lo abbiamo detto. Con Raimondo è un bene che va oltre, riconoscere il fatto che a quella persona non stai facendo del bene, è dimostrazione di grande amore. Lui per me c’è sempre e io per lui ci sono sempre." L’ex prof di Amici, al termine della clip, ha affermato: "Ci stavamo facendo del male, quando ti trovi in quella situazione è difficile da capire. Il rapporto era un po’ spento, si parlava poco, privo la porta e non la vedevo felice, gioiosa e serena. In questo anno da separati ci siamo parlati, sia per Jasmine e non solo, ci sentiamo tutti i giorni e abbiamo fatto anche una vacanza insieme. Lei è importante per me, mi sento legato a lei anche se siamo separati. Non abbiamo avviato ancora le pratiche del divorzio, non mi serve un avvocato per dirmi se sono separato da mia moglie o no. Non so cosa pensa lei ma io sono più razionale e ribadisco che già una prima rottura è difficile da ricomporre, la seco da è più complicato rimettere insieme i cocci."

I problemi i salute e i nuovi progetti

La conduttrice ha, inoltre, chiesto a Todaro come procede la sua salute: "Mi sono rioperato ad ottobre e ho dovuto rimuovere altri due tumore (ne ho avuti 4, 3 maligni). Sarà così a vita e dovrò sempre controllarmi, grazie ai controlli li prendo sempre in tempo e ringrazio il Signore. Ho ereditato tutto da papà, ora è sotto controllo perché hanno trovato un farmaco che funziona e l malattia è in remissione, dopo che perdevo sempre sangue." Poi, parlano di nuovi progetti del ballerino, farà una tournée a teatro: "Ora parto anche con una tournée teatrale con un amico, la Signora Santina" (in arte).

L’augurio speciale di Raimondo Todaro a Francesca Tocca

Al termine dell’intervista, quando Toffanin ha chiesto a Todaro cosa si augura per il futuro, il ballerino di latino-americano ha risposto: "Oggi mi auguro che mia figlia si fidanzerà tra 158 anni, mi auguro di stare meglio con la salute, anche la mia famiglia. Mi auguro anche che Francesca possa trovare la sua serenità. In questo momento non penso a una nuova storia o a una relazione."

