Verissimo, quando inizia la nuova stagione: la decisione di Silvia Toffanin Verissimo torna su Canale 5 a settembre con Silvia Toffanin: confermato il doppio appuntamento del weekend tra interviste, storie ed emozioni.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Dopo la lunga pausa estiva, il weekend di Canale 5 si prepara a ritrovare uno dei suoi appuntamenti più amati. Silvia Toffanin è infatti pronta a tornare nel suo salotto televisivo con una nuova edizione di Verissimo. La trasmissione accompagnerà ancora una volta il pubblico durante il pomeriggio del sabato e della domenica. La data da segnare sul calendario è quella del 19 settembre 2026, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo momento. Una ripartenza particolarmente attesa, soprattutto dopo una stagione che ha regalato al programma risultati molto positivi. E ora l’obiettivo è ripartire con nuove storie, ospiti e interviste capaci di conquistare il pubblico.

Verissimo, la nuova stagione parte il 19 settembre 2026

La nuova stagione di Verissimo dovrebbe prendere il via sabato 19 settembre 2026 su Canale 5. La promozione del ritorno è già cominciata anche su Mediaset Infinity, che ha annunciato il nuovo appuntamento per settembre, mentre il calendario dei programmi della rete indica proprio questa data come quella scelta per la ripartenza. La formula, ormai consolidata, non dovrebbe cambiare: Verissimo sarà infatti protagonista sia il sabato sia la domenica. Secondo la programmazione attualmente indicata, l’appuntamento del sabato è previsto alle 16.30, mentre quello della domenica dovrebbe iniziare alle 16.00.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguarda gli ospiti delle prime puntate, invece, non sono ancora stati diffusi i nomi ufficiali. È però facile immaginare un ritorno alla formula che negli ultimi anni ha reso il programma un punto fermo del daytime: interviste approfondite, racconti personali, personaggi dello spettacolo e della televisione, ma anche temi legati all’attualità.

Gli ascolti di Verissimo spingono la conferma di Silvia Toffanin

La nuova stagione riparte inoltre sulla scia di numeri molto positivi. L’edizione 2025-2026 ha infatti confermato la forza del programma nella sua fascia oraria, con una media del 21% di share al sabato e del 20% alla domenica, entrambi risultati in crescita rispetto alla stagione precedente. Particolarmente significativo è stato anche il riscontro tra il pubblico più giovane. Nella fascia 15-34 anni, Verissimo ha raggiunto una media del 25,3% di share al sabato e del 23,2% alla domenica.

A questi dati si aggiunge il successo ottenuto sulle piattaforme digitali: su Mediaset Infinity sono stati registrati circa 100 milioni di video visualizzati, mentre sui principali social le visualizzazioni complessive hanno superato quota 4,2 miliardi. Numeri che spiegano la decisione di Mediaset di puntare ancora sul doppio appuntamento con Silvia Toffanin. Il ritorno del programma comporterà anche una nuova organizzazione del pomeriggio del weekend, dopo un’estate caratterizzata soprattutto da serie e soap turche. Ora non resta che attendere il debutto.

Potrebbe interessarti anche