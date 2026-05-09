Verissimo, Paola Turci: "Avrei potuto evitare di sposarmi, di questa storia non mi rimane niente". Il rapporto con Francesca Pascale oggi Ospite di Silvia Toffanin, la cantante italiana di grande successo, Paola Turci, la quale si è lasciato andare a un racconto molto intenso, tra vita e carriera.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Che sabato sarebbe senza vedere Verissimo su Canale 5? Il talk show di Silvia Toffanin, nel corso di questi anni, è diventato un appuntamento irrinunciabile per milioni di telespettatori, grazie alle storie dei personaggi più famosi e apprezzati del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti della puntata di oggi, sabato 9 maggio 2026, anche Paola Turci. Di seguito, l’intervista completa.

Verissimo, Paola Turci sulla fine della storia con Francesca Pascale: "Di questa storia non mi rimane niente"

L’intervista a Paola Turci nel salotto di Silvia Toffanin, si è aperta con la cantante che si è detta pronta a una nuova fase della sua vita, grazie anche al suo nuovo brano: "Vita Mia": "È una vita ritrovata. Perché arrivavo forse da un periodo che non mi aveva fatto stare bene. Una vita ritrovata soprattutto nella scrittura, nella composizione, nella musica in generale, che mi mancava molto. Per un lungo periodo ho smesso di scrivere, di suonare, toccavo poco anche la chitarra. Un blocco creativo. Poi è arrivato tutto insieme, come una primavera improvvisa. Sì, proprio una prima primavera." L’attenzione si è spostata, poi, sulla fine del matrimonio con Francesca Pascale: "All’inizio sembrava andasse tutto bene, poi non è stato così. Ci credevo, altrimenti non sarei arrivata al matrimonio. La prima volta con Andrea lo volevo io, la seconda forse avrei potuto evitare. Ma l’ho fatto per amore."

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Alla domanda di Toffanin: "Cosa resta di quest’ultima relazione?", Turci risponde: "Niente", poi prosegue: "Un vissuto. Niente di più." E sulla frase di Francesca Pascale ("Era un amore tossico"), la cantante si è detta d’accordo: "Sì, probabilmente perché non ci si comprendeva. Ho vissuto le cose guidata dall’istinto, non dal pregiudizio. Sono riservata, discreta, ma decido sempre io. La mia famiglia spesso non sapeva nulla."

I rapporti tra Paola Turci e Francesca Pascale oggi

La conduttrice ha poi chiesto in che rapporti sono oggi lei e Pascale. Turci ha spiegato: "Non ci sono. Forse è meglio così." E con l’ex marito Andrea: "Anche con lui non ci sono rapporti, ma ci vogliamo bene. Lui si è rifatto una famiglia, è diventato papà. Le mie nipoti lo chiamano ancora zio." La cantante ha poi ammesso di sentirsi sfortunata in amore: "Premesso che non credo alla fortuna… direi più sfortunata." Sul desiderio di diventare madre, rivela: "Sì, c’è stato un momento. Ma forse oggi non ne sono così convinta." Oggi, però, nella vita di Paola Turci non c’è nessuno e afferma di essere single.

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