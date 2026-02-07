Verissimo, Cristiana ed Ernesto: "Stare a distanza è un qualcosa di impossibile". Poi il romantico gesto (inaspettato) Ospiti di Silvia Toffanin, la tronista Cristiana Anania ha raccontato come procede la sua storia d'amore con Ernesto Passaro, dopo la scelta a Uomini e Donne.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il sabato perderebbe il suo fascino senza Verissimo, il famoso talk show condotto da Silvia Toffanin, che ogni weekend attira milioni di spettatori raccontando le storie e le esperienze dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti della puntata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, c’è anche Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, la neo coppia nata a Uomini e Donne, dopo che la tronista ha scelto lui come compagno di vita. Di, seguito, l’intervista completa.

Verissimo, Cristiana ed Ernesto:

Da qualche giorno sono usciti insieme dal salotto di Uomini e Donne dove lei, Cristiana Anania, ha scelto Ernesto Passaro come suo fidanzato. Ospite di Silvia Toffanin, l’ormai ex tronista ha rotto il ghiaccio con una notizia inaspettata: "Sveleremo delle cose che sarai la prima a sapere. Dal punto di vista ‘convivenza’ manca molto poco, so che è una scelta un po’ affrettata, però per noi stare a distanza è un qualcosa di impossibile, infattibile. Ci desideriamo e abbiamo bisogno costantemente di vederci e di sentirci. Abbiamo bisogno di uno spazio tutto nostro e andremo a convivere." Poi ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne: "Rifarei ogni lite, perché comunque ogni lite ci insegnava qualcosa. Ho avuto la fortuna di avere due persone che realmente mi interessavano al 100%. Con lui è stato diverso, perché ci sono state molte più liti e mi sono, tra virgolette, sempre messa alla prova. In qualche modo sentivo che c’era sempre qualcosa che mi portava ad alzarmi, cioè, per me, senza permesso io lo dovevo rincorrere. Infatti sono stata molto incoerente perché avevo promesso che non lo avrei più rincorso, cosa che non sono riuscita a fare. Però credo che il momento che mi ha fatto capire la verità sia stato quando lui si è dichiarato, e quando l’ha fatto, io mi sono innamorata di lui lì."

Ha poi preso parola Ernesto, il quale non immaginava di essere la scelta: "Ho sentito qualcosa. Non avevo capito di essere la scelta, fino all’ultimo."

Verissimo, Ernesto ufficializza il fidanzamento con Cristiana con un anello

Cristiana ha parlato, poi, del suo rapporto con i nonni, con i quali è cresciuta e a cui tiene molto. Tuttavia, il momento più interessante e inaspettato è arrivato quando Ernesto ha fatto preparare l’atmosfera e ha detto delle parole a Cristiana: "Oggi… volevo sfruttare questo momento per parlare di noi. Sei riuscita a cambiare tutto, a farmi ricredere in sentimenti che forse ormai avevo nascosto. Avevo intenzione di non farli nascere nuovi, non risentirli… questo percorso ci ha aiutato tanto, soprattutto tu. Un semplice abbraccio mi cambia la giornata, a volte anche lavorativamente. Oggi sono qui per ufficializzare questa cosa e racchiuderla in un solo oggetto. (un anello di fidanzamento)". Insomma, un gesto molto forte che fa capire quanto Ernesto ami Cristiana e quanto ci tenga a lei.

