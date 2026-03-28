Fortuna Five a Verissimo, Nicla Ozenda: "Ho trovato l'amore a La Ruota della Fortuna". L'intervento di Samira Lui Ospiti di Silvia Toffanin, la tronista Cristiana Anania ha raccontato come procede la sua storia d'amore con Ernesto Passaro, dopo la scelta a Uomini e Donne.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il sabato non sarebbe lo stesso senza Verissimo, il celebre talk show guidato da Silvia Toffanin, che ogni fine settimana conquista milioni di telespettatori grazie ai racconti e alle esperienze dei protagonisti più amati dello spettacolo. Tra gli ospiti della puntata di oggi, sabato 28 marzo 2026, i Fortuna Five, l’apprezzata band de La Ruota della Fortuna che, ogni sera, entra nelle nostre case. Di seguito, l’intervista.

Verissimo, i Fortuna Five e il successo a La Ruota della Fortuna

L’intervista a Verissimo dei Fortuna Five (Nicla Ozenda voce, Marco Galeone voce e tastiere, Alessandro Viglio chitarra, Alessio Norelli basso e Diego Fornaciari batteria.) è iniziata con tanto di sorriso sulle labbra per essere ospiti di Silvia Toffanin. Il capito ‘amore’ ha fatto emergere che tutti e cinque sono felicemente fidanzati, e Nicla Ozenda ha conosciuto il suo ragazzo proprio dietro le quinte de La Ruota della Fortuna: "Sono stata fortunata", ha ammesso. Poi ha preso parole Diego Fornaciari, il quale ha parlato del suo rapporto con lo zio, Zucchero: "Sono nipote di Zucchero e fratello di mio papà… e ho anche il grande privilegio di avere un rapporto molto sincero, molto sano con lui. Abbiamo un rapporto zio-nipote normale, ci vogliamo bene. Ci vediamo tutte le volte che il suo lavoro lo permette; tutte le volte che ci vediamo, c’è sempre l’occasione di suonare insieme, magari anche solo per riscoprire il piacere di suonare senza preparazione. È veramente prezioso."

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Anche Marco ha spiegato come ha scoperto di nutrire un interesse per la musica: "Allora, io ho iniziato perché mia mamma faceva il cucito mentre io studiavo pianoforte. Solo che lì la musica classica per me non era una passione… è arrivata molto dopo, alle scuole medie. Quando ho visto una band dal vivo, c’era un cantante che suonava la tastiera… mi sono innamorato: è stato amore a prima vista. Da lì ho iniziato ad accantonare il calcio e a seguire la musica." Nicla, invece, ha affermato: "Io ho iniziato da piccolissima. Ho fatto il coro pomeridiano alle elementari e poi un po’ lasciato perdere. I miei genitori ci hanno iscritto ai corsi di chitarra con mio fratello… ma io non ci stavo dietro. Poi, uscendo da una lezione, ho sentito una ragazza cantare nell’altra stanza e ho detto: "Ma io voglio fare quello!".

Nicla Ozenda e il problema alle corde vocali

Nicla, ha poi parlato del problema che ha avuto mesi fa alle corde vocali, spiegando come tutto si stia risolvendo: "Verso ottobre ho avuto una brutta influenza che ha causato abbassamento di voce e tanta tosse… questo ha scatenato un’emorragia. Mi sono fatta fare delle visite, ho seguito un percorso di logopedia e adesso tutto è risolto. Le corde hanno perso un po’ di elasticità, ma sto facendo riabilitazione. È come se un calciatore, dopo un infortunio, non potesse più correre come prima."

Il videomessaggio di Samira Lui, il ‘sogno in comune’ e le parole su Gerry Scotti

Nel corso dell’intervista, Toffanin ha mostrato loro un videomessaggio di Samira Lui, la quale ha raccontato di avere un bellissimo rapporto con loro e gli ha augurato tanta fortuna. Ma una cosa che è emersa da questa intervista è che i quattro maschi della band avevano tutti lo stesso sogno: fare i calciatori. Inoltre, non sono mancate le belle parole per Gerry Scotti: "Gerry è adorabile, ci sostiene e ama la musica. Quando facciamo prove, riscopre pezzi che lui stesso lanciava in radio… è al settimo cielo. C’è anche Samira che ci adora."

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