Verissimo, Elisabetta Canalis: "Mia figlia mi ha salvata", poi la verità sulla fine dell'amicizia con Maddalena Corvaglia Ospite di Silvia Toffanin, Elisabetta Canalis racconta la vita da mamma single a Los Angeles, l’ex marito Brian e la verità sulla rottura con Maddalena Corvaglia

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Nuovo appuntamento oggi, sabato 26 settembre 2026, con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5. Tra gli ospiti del mondo dello spettacolo che vedremo in studio, ci sarà anche Elisabetta Canalis, conduttrice della nuova edizione di Tu Sì Que Vales. Di seguito, tutti i dettagli dell’intervista.

Verissimo, Elisabetta Canalis: la fine del matrimonio con Brian e l’amore per la figlia Skyler

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Elisabetta Canalis ha parlato della fine del matrimonio con Brian. I due hanno scelto di interrompere la loro relazione di coppia senza però cancellare il legame costruito negli anni e soprattutto quello legato alla figlia Skyler. La separazione, racconta Canalis, è arrivata dopo una presa di coscienza condivisa: "Dopo dieci anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere due realtà separate per quanto riguarda la coppia, per quanto riguarda il rapporto di coppia. E secondo me il nostro, perlomeno, è un rapporto più vero, più completo di quello che c’era prima. Mi sono ritrovata separata, mamma single. come tante. Anzi, io mi ritengo fortunata perché comunque ho una vita piena, piena di tante cose belle, ho salute, i miei cari, anche se non li ho vicini, nello stesso Paese."

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Proprio la maternità ha rappresentato per Elisabetta una svolta personale: "Mi ha salvata, mi ha migliorata mia figlia. Mi ha salvata sicuramente in tanti momenti della mia vita, in cui magari ero più… Ma ti posso dire: viaggiamo su altre frequenze. Nel senso, ero un po’ più giocherellona, ero un po’ più… non so. Avere la responsabilità di una bambina che comunque cresce e ti vede come modello, questo amore incredibile che tu provi nei suoi confronti fa sì che tu cerchi di dare sempre la versione migliore di te. Io spero di darla. Spero che lei un giorno scriva una letterina dicendo: "Sono contenta, sono fiera della mia mamma".

Verissimo, Elisabetta Canalis: "Sono single ma pronta a innamorarmi di nuovo"

Oggi Canalis si definisce single e non sembra avere fretta di cambiare situazione sentimentale. La sua priorità, nel valutare una possibile relazione, è anche il rapporto che un eventuale compagno riuscirebbe a costruire con Skyler. La figlia, scherza, sarebbe una sorta di giudice nei confronti dei suoi corteggiatori. Elisabetta non esclude comunque la possibilità di innamorarsi nuovamente: "Sono eternamente… praticamente eternamente single. Ma sono pronta ad aprire il mio cuore. ma io sono un bel pacchetto da prendere. Nel senso che ho una figlia e, secondo me, la cosa più importante, una delle caratteristiche che a me piace di più è vedere come si comporterebbe con mia figlia."

Per lei essere sola non rappresenta una condizione negativa: le relazioni, spiega, possono iniziare e concludersi senza necessariamente trasformarsi in fallimenti. E se dovesse arrivare una persona capace di farle battere nuovamente il cuore, non avrebbe motivo di tirarsi indietro: "Se io domani esco da qua e trovo l’uomo della mia vita, mi batte il cuore, sono felice e inizio a vivere un sogno, perché no? Io non perdo niente".

Verissimo, Elisabetta Canalis sulla fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia

Parlando del rapporto con Maddalena Corvaglia, Canalis ridimensiona le ricostruzioni apparse nel corso degli anni sulla loro separazione. Le due, per molto tempo inseparabili anche professionalmente, hanno semplicemente visto le proprie strade prendere direzioni diverse. "Ma in realtà non è successo niente di quello che è uscito sui giornali. La verità è molto più semplice. Ci sono delle amicizie, dei percorsi che iniziano e finiscono. Tante persone hanno amiche, poi non si sentono più, non si vedono più, magari anche per delle stupidaggini o per delle cose. Io non penso di dover recriminare niente a lei e lei non penso proprio che debba recriminare niente a me. Eravamo sempre insieme perché comunque abbiamo lavorato anche come immagine lavorativa, eravamo sempre insieme. Abbiamo sempre avuto degli amici distinti, però appunto eravamo sempre molto, molto legate."

Nonostante la distanza, Elisabetta conserva un sentimento positivo nei confronti dell’ex amica e dice di essere sinceramente felice quando le accadono cose belle: "Quando vedo, quando leggo che le capita qualcosa di bello a livello personale o lavorativo, sono strafelice per lei". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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