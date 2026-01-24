Verissimo, Flavio Ubirti: "Nicole mi ha sorpreso fuori dal programma". Sul futuro: "Ogni passo deve avere il suo tempo" Ospiti di Silvia Toffanin, il tronista Flavio Ubirti ha raccontato come procede la conoscenza con Nicole Belloni, dopo la recentissima scelta a Uomini e Donne.

Il sabato non sarebbe lo stesso senza Verissimo, il celebre talk show guidato da Silvia Toffanin, che ogni fine settimana conquista milioni di telespettatori con le vicende e le esperienze dei protagonisti più amati dello spettacolo. Tra gli ospiti di questa puntata troviamo anche Flavio Ubirti e Nicole Belloni, la neo coppia nata a Uomini e Donne, dopo che il tronista ha scelto lei come come donna della sua vita.

Verissimo, Flavio Ubirti e Nicole Belloni: il loro amore dopo Uomini e Donne

Reduce dalla scelta compiuta nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Flavio Ubirti è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo con la sua Nicole Belloni. L’intervista si è aperta parlando del post scelta, con Ubirti che ha rivelato: "Naturalmente la conoscenza vera è iniziata dopo la scelta, perché all’interno del programma ci conosciamo tanti lati l’uno dell’altro, però poi è la quotidianità, lo stare insieme per tanto tempo che veramente fa conoscere l’altra persona. Io sono molto contento di lei, assolutamente. Quando ho annunciato la scelta, ero convinto di fare la scelta, perché avevo chiuso il cerchio diciamo con entrambe, però mi mancava un po’ vivere la quotidianità, vivere più intensamente, e poi dopo la giornata che ho fatto con lei ho detto: mi sono deciso, perché è stata veramente una giornata incredibile. È stato il momento in cui ho capito davvero che lei mi piaceva e che ci sarebbe potuto essere un futuro, e probabilmente anche un bene che lei non si aspettasse che fosse la scelta, e che quello non fosse un addio."

L’ex tronista ha proseguito parlando anche del momento di difficoltà che ha avuto nel programma, quando ha pensato di andare via: "Dopo l’ennesima fuga dallo studio, che non era di lei, era di Martina, ho detto basta così. Non c’era modo di riuscire a costruire niente di bello, niente di serio, e io la sera… non è il mio modo di essere fare troppe discussioni, troppe scenate, litigi, e quindi se deve essere così, nessuno mi ha legato con la corda qui sopra, quindi vado via io. Nell’ultimo periodo c’è stata una svolta in positivo, che poi è stata razionale e che mi ha portato poi a fare la scelta."

Il rapporto di Nicole con i genitori

Nicole, oltre ad esprimere il suo amore per Flavio, ha parlato anche del suo grande more per la nonna e del rapporto con i suoi genitori: "Fin da quando sono piccola ho sempre avuto questo rapporto molto bello con la mia nonna, e diciamo quando i miei genitori partivano, stavo sempre dalla nonna, da quando ero molto piccola. Adesso, dopo un anno, mi sono riconciliata con mia mamma. Adesso vedo che mia mamma si sta impegnando tanto a costruire un rapporto con me e di questo sono felice. Diciamo che quando ero piccola, io e la mia famiglia litigavamo sempre, quindi mia nonna era un po’ il mio rifugio, dove stavo bene, dove ero serena."

Verissimo, Flavio Ubirti e i progetti futuri con Nicole

Verso la fine dell’intervista, Flavio ha spiegato i possibili progetti futuri insieme a Nicole: "Stiamo facendo avanti e indietro. Una settimana per uno: io vado a Milano o lei viene giù in Toscana. Stiamo insieme qualche giorno, per adesso ci vediamo così, anche perché siamo ancora in un momento in cui ci stiamo conoscendo, c’è grande passione, però naturalmente ogni passo deve avere il suo tempo. In futuro, se le cose andranno come speriamo, parleremo di tutto quello che è necessario."

