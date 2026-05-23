Amici 25, Angie e il messaggio speciale a Lorenzo: "Non mi importa". E Cuccarini svela un segreto sulla caduta durante la finale Ospiti di SIlvia Toffanin, i finalisti e il vincitore di Amici 25, Lorenzo, Alessio, Angie, Elena ed Emiliano, si sono raccontati in uno speciale di Verissimo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Un sabato speciale quello di oggi, 23 maggio 2026, perché Silvia Toffanin ha deciso di dedicare l’ultima puntata di Verissimo ai finalisti e al vincitore di Amici 25, il talent di Maria De Filippi si è concluso domenica scorsa e ha visto trionfare il cantante Lorenzo Salvetti (e Alessio Di Ponzio ha vinto nella categoria ‘Ballo’). Tra gli allievi in studio anche Angie Ibba, allieva di Lorella Cuccarini, così come Lorenzo. Vediamo cos’ha detto la cantante nell’intervista.

Verissimo, Angie e il messaggio speciale per Lorenzo dopo Amici 25

Angie è entrata nel salotto di Silvia Toffanin e ha affiancato Lorenzo e Lorella Cuccarini. Proprio al vincitore di Amici, Angie ha dedicato un messaggio durante la finale: "Sì, gli ho dedicato ‘Ti voglio bene, Lory’. Durante la serata ci tenevo a cantare Balorda nostalgia e gliel’avevo detto anche a lui, perché a quei quarti di finale ci tenevo tanto. Cioè volevo proprio che gli arrivassero, perché comunque abbiamo fatto una settimana in cui eravamo, diciamo, un piede dentro e un piede fuori da questa finale, entrambi, e ce la siamo vissuta proprio insieme, tenendoci per mano, stringendoci. E volevo proprio dirgli: nonostante tutto, non mi importa. Io ti voglio bene. Poi continuiamo sempre a dirci che siamo ancora una squadra. Siamo ancora una squadra. Siamo ancora i "Lorellini"".

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Poi ha proseguito: "È stato un percorso intenso, direi molto intenso. Non mi aspettavo di vincere il premio delle radio, è stato davvero tanto bello." E sulla caduta ha scherzato: "E vabbè, la caduta… cioè sono diventata ancora più simpatica di due secondi prima. Non è successo niente, non mi sono fatta male, tutto ok." Proprio sulla caduta, Lorella Cuccarini è intervenuta raccontando questo suo ‘presagio’, ovvero, durante la finale, aveva capito qualcosa: "Io ho visto che saliva questa scala e scendeva di corsa, mi giro da Veronica e dico: "Ma perché corre sulle scale? E poco dopo è caduta."

Verissimo, Angie e l’amore per i suoi genitori

L’intervista è proseguita parlando dei genitori di Angie a cui è molto legata: "Mamma e papà sono veramente delle persone che dovrebbero conoscere tutti, da quanto sono speciali. Poi loro sono super timidi, mio papà è così: è un papà che che ci tiene, che ti ama." E ha aggiunto: "Io, per quanto loro non li vogliano chiamare sacrifici, io li chiamo sacrifici, perché hanno fatto davvero tanto per me. Per me non sono i miei sacrifici, sono i loro, perché credere in una bambina di 13 anni che dice "io voglio fare questo nella vita" e dire "va bene, allora lo facciamo", ce ne vuole. Secondo me non tutti i genitori sono così. Sono veramente tanto grata."

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