Verissimo, Claudio Amendola: "Ero sicuro di riprendere I Cesaroni", poi in lacrime per Antonello Fassari: "Lui è un sorriso" Ospite di Silvia Toffanin, Claudio Amendola ha parlato del suo imminente ritorno in tv con la nuova stagione de I Cesaroni e ha ricordato anche l'amico Fassari.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Nuovo sabato e nuovo appuntamento oggi, 20 dicembre 2025, con Verissimo, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin, che ogni weekend conquista milioni di telespettatori con le storie e le testimonianze dei protagonisti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti di questa puntata ci sarà anche Claudio Amendola, che presto tornerà sul piccolo schermo con I Cesaroni. Di seguito, l’intervista.

Verissimo, Claudio Amendola parla de I Cesaroni: "Ho voluto fare la regia perché penso di conoscerli bene"

Come c’era da aspettarsi, l’intervista di Silvia Toffanin con Claudio Amendola era una delle più attese perché il grande pubblico non aspetta altro che immergersi nella nuova stagione de I Cesaroni, che tornerà sul piccolo schermo dopo ben dieci anni. A questo proposito, l’attore ha affermato: "Sono vent’anni più o meno dal debutto e dieci anni dall’ultimo episodio, che sono due numeri belli tondi. Vent’anni perché abbiamo cominciato nel 2005 e finito nel 2015, quindi sì, venti e dieci, trenta. Un bel numero. A me piacciono i numeri, e lo sai, la prima volta che vengo da te mi batte veramente il cuore perché per me I Cesaroni, e so anche per loro. Soprattutto so quanto per loro sia importante, quindi la responsabilità, l’attesa, la curiosità di capire cosa abbiamo fatto è veramente gigantesca."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Toffanin ha proseguito: "Adesso che ci siamo, che finalmente possiamo dire che ritornano I Cesaroni, ritorna Giulio Cesaroni. Tu sei il regista e quindi doppia responsabilità." Sul suo ruolo di regista, Amendola ha spiegato: "La sicurezza che avevo nel riprendere in mano questo progetto era tanta. Ero sicuro di voler riprendere I Cesaroni, ho voluto anche fare la regia perché penso di conoscerli molto bene. Questo è per me, è per tutti i fan dei Cesaroni."

Verissimo, Claudio Amendola in lacrime per Antonello Fassari

La conduttrice ha poi mostrato un filmato inerente proprio alla serie, alle riprese della nuova stagione, e ha mostrato anche delle immagini delle precedenti dove c’era anche il compianto Antonello Fassari, grande amico di Amendola. Quest’ultimo, al termine del filmato, è scoppiato in lacrime e ha affermato: "Queste sono lacrime di gioia… Non ce la faccio, non piangere. Antonello è un sorriso… ed è stato così per tutti i sei mesi delle riprese. Avevamo scritto sul ciak: "Ciao Antonello", e ogni ciak è stato un saluto, un abbraccio, un meraviglioso ricordo."

L’aneddoto di Claudio Amendola su Ricky Memphis

In studio, poi, sono entrati due nuovi membri del cast de I Cesaroni: Ricky Memphis e Marta Filippi. Amendola ha raccontato un aneddoto su Ricky Memphis che riguarda il suo esordio. A quei tempi, Amendola cercava un personaggio e, dopo aver ricevuto il numero di casa Fortunati, decide di chiamarlo. Per due volte, Memphis gli avrebbe risposto in malo modo e riattaccato il telefono. Al terzo tentativo, anche Claudio gli ha risposto male e poi lo ha invitato il giorno dopo. In studio, Amendola ha imitato la telefonata: "Pronto? Sì, buongiorno, volevo parlare con Riccardo, sono io. Ciao, sono Claudio Amendola. Ma se vuoi, domani vieni alle 17 a via Castellini? Il giorno dopo la segretaria della produzione ci disse… insomma, chiariamoci, il signor Fortunati lo faccio entrare." L’intervista si è conclusa con Amendola che ha regalato a Toffanin il grembiule della Garbatella.

Potrebbe interessarti anche