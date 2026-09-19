Verissimo, Chanel Totti: "Il Divorzio? Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo noi", poi svela cosa sogna davvero

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Settembre è il mese delle ripartenze e, tra i vari programmi che sono tornati su Canale 5 c’è anche Verissimo, con una nuova edizione condotta da Silvia Toffanin. Si parte oggi, sabato 19 settembre 2026, dove la padrona di casa accoglierà vari ospiti, tra cui anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Di seguito, tutti i dettagli dell’intervista.

Verissimo, Chanel Totti: "Non sono mai stata innamorata ma sogno di diventare mamma"

Nel corso della sua prima intervista da sola, a Verissimo, Chanel Totti racconta alcuni aspetti personali della propria vita, soffermandosi soprattutto sul rapporto con la famiglia, sulle difficoltà legate alla separazione dei genitori, sulla sua idea dell’amore e sulle aspirazioni per il futuro. Uno dei legami più importanti è quello con la madre. Chanel sottolinea quanto siano stati fondamentali gli insegnamenti ricevuti dai genitori e identifica nell’educazione il valore che più di ogni altro sente di aver ereditato dalla famiglia: "Allora, diciamo che la cosa che mi hanno trasmesso di più, e di cui me ne vanto tanto, è l’educazione, che al giorno d’oggi, diciamo, non si trova facilmente. Devo essere onesta, non per essere modesta, io la penso così. Mi reputo molto educata e questo penso sia la cosa più importante."

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Parlando invece della possibilità di diventare madre, emerge il desiderio di costruire un rapporto altrettanto stretto con i propri futuri figli. Chanel ammette di desiderare la maternità e spiega: "Mi piacerebbe tantissimo proprio avere quel legame che ho con mamma, con pochi anni di differenza, proprio crescere insieme. Ma manca la materia prima" Sul fronte sentimentale, Chanel racconta di non aver ancora vissuto un amore che possa definire davvero importante. Ha avuto una relazione, ma non sente di essere mai stata innamorata: "Cioè, sì, sono stata fidanzata, ma basta. Ma mai innamorata. Non ho mai avuto, diciamo, il termine di paragone. Non ti saprei dire." Anche oggi non sembra esserci una relazione nella sua vita e, con ironia, alla domanda sulla presenza di qualcuno risponde semplicemente: "No." Quando le viene chiesto se ci siano corteggiatori, scherza: "Allora, ancora niente. Però diciamo che gli uomini, ad oggi, non è che si fanno tanto avanti."

Con i fratelli ha un bellissimo rapporto, ama la piccolina di casa, Isabel, e soprattutto, il fratello Cristian è il suo punto di riferimento: "Noi siamo sempre stati cane e gatto, diciamo. Abbiamo 18 mesi di differenza e siamo cresciuti insieme, quindi diciamo che abbiamo passato tutti i colori insieme: tra litigi, però anche momenti felici. Insomma, io l’ho sempre visto come punto di riferimento, anche se sono sempre stata io quella, diciamo, più avanti. L’ho sempre visto come il punto di riferimento, nonostante gli alti e bassi. Lui è molto, molto protettivo. Anche geloso, non lo fa vedere assolutamente, però te lo fa capire."

Verissimo, Chanel Totti: "Mi sono sentita a disagio"

Un’altra parte significativa dell’intervista riguarda il disagio provato crescendo sotto l’attenzione del pubblico. Chanel spiega di aver iniziato a percepire gli sguardi degli altri già da bambina, soprattutto quando ha cominciato a praticare sport: "Quando ho iniziato lo sport mi sentivo osservata anche dalle bambine, così, ovviamente magari tramite i genitori, perché loro cosa ne sapevano? E mi sentivo osservata perché, appunto, ero figlia di… e quindi, diciamo, erano un po’ tutti incuriositi. Poi non mi sono piaciuti neanche ora, ti dico la verità. Pure quando cammino e mi guardano. Che poi è normale, per esempio guardo… cioè, nel senso, anch’io magari mi fisso così, ma non lo faccio neanche apposta. Solo che lì mi sono resa conto proprio che, cioè, come se qualcosa non andasse. Non lo so nemmeno… Mi sentivo anche a disagio molte volte. Infatti io mi ricordo che iniziavo gli sport sempre con un’amica che già conoscevo, mai da sola. Stavo, magari, più accompagnata, più protetta. Non lo so cosa mi diceva la testa, però sì, diciamo l’ho capito lì, verso i sette anni. Diciamo anche perché a scuola non l’ho mai capito, perché frequentando scuole private era, diciamo, una cerchia più chiusa, quindi non mi è mai pesato a scuola."

Chanel Totti sul divorzio dei genitori: "Non l’ho presa benissimo"

La separazione dei genitori rappresenta invece uno dei passaggi più delicati della sua crescita. Chanel riconosce che una famiglia può attraversare momenti di questo tipo, ma ammette senza esitazioni di aver vissuto male quel periodo: "Allora, diciamo che non è… Diciamo, non tutti vogliono genitori separati. Penso sia una cosa bella… e capita. Può capitare, perché è successa a noi, ma succede anche in altre famiglie. Quindi diciamo, le cose brutte sono altre. Però io, diciamo, l’ho vissuta male." A rendere ancora più difficile quella fase è stata l’esposizione pubblica della famiglia. Chanel racconta il peso dei commenti e delle ricostruzioni esterne, sottolineando la distanza tra ciò che veniva raccontato e ciò che realmente avevano vissuto: "Eh, vabbè, cioè, comunque sono persone conosciute, quindi vuoi o non vuoi, anche sui social, in giro… Comunque soprattutto in quel momento là parlavano, tante cattiverie e anche cose magari non vere, perché comunque quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi." Una situazione che, nelle sue parole, lasciava un senso di impotenza: "E quindi comunque ti senti… cioè, non puoi fare niente. Quindi niente, cioè, ti senti proprio… non te lo so neanche spiegare. È brutto, però succede."

Oggi, però, il suo atteggiamento nei confronti della nuova vita della madre appare soprattutto legato al desiderio di vederla felice. Di fronte alla domanda sul matrimonio della mamma e sul suo nuovo inizio, Chanel risponde: "Ma io, basta che lei sia contenta. Io voglio solo questo, ed è quello l’importante, veramente. È la cosa più importante." E conferma senza esitazioni: "Io sì.", riferendosi alla propria felicità per la serenità ritrovata dalla madre.

Il sogno di Chanel Totti

Guardando al futuro, Chanel non parla di voler intraprendere un percorso universitario preciso, ma parla piuttosto della volontà di costruire autonomamente il proprio percorso professionale. Il suo desiderio è quello di trasformare le proprie idee in qualcosa di concreto: "No, ma ho un sacco di idee. Voglio creare una cosa mia. Voglio fare molte cose, metterle in atto, ma nella moda che in altro." E ribadisce la volontà di rendersi indipendente professionalmente: "Voglio crearmi qualcosa di mio e iniziare a lavorare subito.". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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