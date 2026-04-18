Verissimo, Matteo Branciamore e Marta Filippi: “Prima de I Cesaroni ho vissuto una settimana di panico” E sui figli: “Siamo ancora giovani” Ospiti di Silvia Toffanin, i due volti de I Cesaroni - Il Ritorno, Matteo Branciamore e Marta Filippi, hanno raccontato di come si sono conosciuti e non solo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il sabato pomeriggio non sarebbe lo stesso senza Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin che ogni settimana riesce a coinvolgere milioni di spettatori con racconti e testimonianze dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo. Nella puntata in onda oggi, sabato 18 aprile 2026, saranno Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia sul set de I Cesaroni – Il Ritorno (ma anche nella vita). Di seguito, l’intervista completa.

Verissimo, Matteo Branciamore e Marta Filippi: come si sono conosciuti

Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio i due attori de I Cesaroni – Il Ritorno, Matteo Branciamore e Marta Filippi, fidanzati non solo nella fiction ma anche nella vita reale. Filippi è la new entry di questa nuova stagione e, a tal proposito, ha spiegato: "Ho fatto il provino senza dire che ero fidanzata con lui. Non serviva… non serviva dirlo. Io ho vissuto una settimana di panico prima del provino, perché mi chiedevo: "E se va bene? Se lavoriamo insieme e va tutto a rotoli? Se ci lasciamo? Oppure se finiamo per scannarci mentre lavoriamo insieme?" Non è stato per niente facile. Invece… siete sopravvissuti incredibilmente." Branciamore ha poi raccontato che i due stanno insieme da due anni: "Per dovere di cronaca, il primo passo l’ha fatto lui… ma era solo per conoscersi. Ci siamo conosciuti lavorando insieme su un altro progetto. Non ci eravamo mai presentati davvero. Io molto carinamente ho detto: "Vado lì e mi presento, dobbiamo lavorare insieme". Lei quella sera era particolarmente nervosa… io avevo cappello e sciarpone. Le busso per presentarmi, ma lei non mi riconosce. Si gira dall’altra parte! Poi abbiamo iniziato a lavorare insieme e io ho pensato: "Questa è una psicopatica". Perché lei mi dice: "Ciao Matteo, piacere di conoscerti", e io le rispondo: "Ma ci siamo già presentati!""

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Filippi ha raccontato che, inizialmente, Matteo era un po’ restìo nel fare il primo passo ma, alla fine lo ha fatto. Branciamore ha specificato: "Io sono uno che fa fatica a fare il primo passo… paura di sbagliare." Filippi ha proseguito parlando della loro prima uscita, definita ‘comica’: "La nostra prima uscita è stata comica: si è rotta la batteria della mia macchina sotto casa sua. È stata una serata bellissima comunque. Alle 3 mi ha riaccompagnata a casa… e proprio lì la macchina è morta."

Verissimo, Matteo Branciamore e Marta Filippi: "Ero fan de I Cesaroni"

Filippi ha poi spiegato di essere sempre stata una grande fan de I Cesaroni: "Io andavo anche a vedere le registrazioni alla Garbatella. Mi vergognavo a chiedere le foto, quindi mandavo mio fratello!" E sulla possibilità di avere dei figli un giorno, Matteo ha affermato: "Mi piacerebbe un giorno.", "Sì, ma più avanti… adesso siamo ancora giovani!", ha concluso Filippi.

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