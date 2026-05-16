Verissimo, Arisa e le critiche sul fisico: "Le persone le lascio pensare", e sull'amore: "Sono single ma con il mio fidanzato sono molto focosa" Ospite di Silvia Toffanin, Arisa, una delle più belle voci italiane, che si è raccontata tra vita, carriera, polemiche e vita sentimentale. Tutti i dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Che sabato sarebbe senza una puntata di Verissimo su Canale 5? Il talk show condotto da Silvia Toffanin è ormai diventato, nel corso degli anni, un appuntamento fisso per milioni di spettatori, grazie ai racconti e alle interviste ai volti più amati e noti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti della puntata di oggi, sabato 16 maggio 2026, c’è anche Arisa. A seguire, l’intervista integrale.

Verissimo, Arisa: "Le critiche? Le persone fanno delle ipotesi, le lascio pensare"

L’intervista è iniziata con Silvia Toffanin che ha chiesto ad Arisa cosa pensa delle critiche ricevute ultimamente da chi l’accusa di essere ‘diversa’. La cantante ha spiegato: "Fanno delle ipotesi, sì. Io mi sono esposta, quindi è normale che le persone si facciano un’idea. Però le lascio pensare. L’importante è che sto bene, questa è l’unica cosa che conta. Mi piace come mi vedo adesso, sto crescendo, e apprezzo di più il mio corpo. Mi sento più sicura. Forse anche perché sono una donna ormai. Devo prendere coscienza del mio corpo e presentarmi bene anche per il mio lavoro. Io ho sempre pensato che non fosse importante, invece lo è. Essere completa in tutte le mie parti." La conduttrice ha fatto notare quanto lei, ora, sia completa anche artisticamente: "Sì. Le mie cose prima non venivano considerate così interessanti o all’altezza. Poi piano piano, scrivendo tanto – una, due, tre volte – sono riuscita a far pubblicare le mie canzoni, che hanno avuto riscontro. C’è molto di me in queste canzoni, è tutto molto autobiografico. Per me è difficile cantare qualcosa che non sento davvero."

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Verissimo, Arisa e l’amore

Toffanin le ha poi chiesto della sua situazione sentimentale e la cantante ha risposto: "Sono single, del resto mi chiamo Rosalba, che significa Rosa Bianca. Dopotutto mia mamma mi ha fatto così. Io sono fatta così: se non sono fidanzata, non vivo relazioni occasionali. Però con il mio ragazzo sono molto focosa. Ma se sono single, non cerco nulla. Sto bene da sola, ma una relazione stabile mi piace." Poi ha ammesso: "A me piace l’amore naturale, quello che capita. Non forzato. Nel mio disco c’è una canzone che parla di un ragazzo, si chiama Lolli Boy. È un ragazzo che ho conosciuto e che mi piaceva molto. Per non farglielo capire, mi vestivo anche nel modo peggiore possibile".

Per Arisa c’è stato poi anche un videomessaggio del maestro Mogol, che l’ha conosciuta quando era molto giovane e frequentava il CET (Centro Europeo Toscolano), ha espresso grande stima nei suoi confronti. Ha sottolineato le sue qualità artistiche e il successo a Sanremo, aggiungendo un augurio personale. "Lei comunica molto bene e ha un timbro vocale che è un dono di Dio. Il fatto che abbia vinto Sanremo è stata una soddisfazione per tutti noi. Le auguro una vita a fianco di una persona che la ami, come la amiamo noi".

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