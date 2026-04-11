Verissimo, Alex Belli e Delia Duran: "Diventare mamma mi ha fatto capire tante cose". E sul battesimo... Ospiti di Silvia Toffanin, Alex Belli e Delia Duran hanno raccontato la loro gioia nell'essere diventati genitori, e hanno ripercorso anche i loro alti e bassi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Che sabato sarebbe senza Verissimo? Il noto talk show condotto da Silvia Toffanin, che ogni settimana riesce ad attirare milioni di spettatori con le storie e le testimonianze dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti della puntata in onda oggi, sabato 11 aprile 2026 i neogenitori Alex Belli e Delia Duran, la quale, due settimane fa, ha dato alla luce il piccolo Gabriel. Di seguito, l’intervista.

Verissimo, Alex Belli e Delia Duran: "E’ stato complicato ma ne è valsa la pena"

L’intervista ad Alex Belli e Delia Duran si è aperta con Silvia Toffanin che si è complimentata con i neogenitori per l’arrivo del piccolo Gabriel. Proprio riguardo al nome, Delia ha ammesso: "Gabriel come l’angioletto, come l’arcangelo Gabriele", e ha poi proseguito parlando di come si sente ora: "E’ un’emozione enorme. Nel momento in cui me l’hanno portato e gli ho dato il primo bacio è stato così emozionante e puro che faccio fatica a descrivere queste emozioni. Ti dico la verità: diventare mamma mi ha fatto capire tante cose. È difficile, perché ti cambia la vita, e tenere il bimbo 24 ore su 24… però per me è la cosa più bella." Poi ha preso parola Alex. il quale ha affermato: "Mangia ogni tre ore, quindi siamo un po’ a turni: si attacca alla mamma e poi ci alterniamo. Io sono l’addetto al biberon. Gabriel è piccolo, solo allattamento al seno non basta e quindi ci facciamo il "turno" a staffetta." E sulla scelta di voler seguire il parto: "Io ho deciso di seguire tutto il parto, quindi è stata un’esperienza incredibile. Ero presente in sala parto. Quando ho sentito il suo primo pianto… poi l’abbiamo portato subito dalla mamma e appena l’abbiamo messo sul petto si è calmato. Io ho iniziato a piangere ininterrottamente. Non me l’aspettavo. Te lo possono raccontare, ma finché non lo provi è pazzesco. È l’emozione più forte della vita."

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Duran ha poi spiegato perché hanno scelto di fare il cesareo: "Abbiamo deciso un parto cesareo perché il bimbo era grande. Il dottore, il professor Massimo Candiani, mi ha aiutato a decidere. Nelle ultime ecografie non si vedeva bene, ma c’era anche il cordone ombelicale. Quando è nato abbiamo capito che è stata la scelta giusta." E sul post operatorio: "È stato complicato. I primi giorni sono stati molto dolorosi… però ne è valsa la pena."

Verissimo, la decisione sul battesimo e la dedica speciale di Alex per Delia

L’intervista è proseguita parlando delle rispettive famiglie: "Mia mamma è felicissima. È una nonna super orgogliosa: con Gabriel siamo già a 14 nipoti e 6 pronipoti. Lei è diventata mamma giovanissima, a 17 anni. È una donna fortissima. Siamo cresciuti in una famiglia numerosa: quattro fratelli maschi… un vero terremoto." ha spiegato Belli. Duran ha rivelato: "Io ho mantenuto la fede anche grazie a mia madre. Da piccola andavo in chiesa, facevo parte del coro. La fede non mi ha mai abbandonato. E oggi questo bambino è anche un dono." Alex ha poi proseguito: "Mia madre è stata un punto di riferimento incredibile. Ci ha cresciuti da sola, con valori fortissimi. Ora è giusto restituirle quello che ci ha dato. Mio padre è diacono, ma vive una vita molto ritirata.

I miei genitori non stanno insieme, ognuno ha il suo mondo. Però per il battesimo sarà sicuramente presente, è molto felice e sarà lui a battezzarlo."

I due si sono scambiati poi delle dediche: "Sei una mamma pazzesca.

Mi hai regalato il dono più grande della vita. Sono sicuro che saremo genitori meravigliosi.", ha detto Alex a Delia. Quest’ultima, ha invece dichiarato alla sua dolce metà: "Tu sei stato e sei la persona più importante della mia vita. Sei un compagno e un padre perfetto, e spero che continuerai così."

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