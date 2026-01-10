Verissimo, Raffaella Fico in lacrime dopo la perdita del figlio: “Il suo cuoricino non ha mai smesso di battere” Ospite di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha parlato della tragica perdita del figlio che portava in grembo, a 5 mesi. Un racconto intenso e pieno di dolore

Questo sabato, 10 gennaio 2026, va in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il celebre talk show di Silvia Toffanin che ogni weekend affascina milioni di telespettatori con le storie e le testimonianze dei protagonisti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti della puntata c’è anche Raffaella Fico, che di recente ha vissuto la dolorosa perdita del bambino che aspettava. Di seguito, l’intervista completa.

Verissimo, Raffaella Fico e l’immenso dolore dopo la perdita del figlio

L’intervista si è aperta con Toffanin che ha abbracciato Raffaella Fico, visibilmente provata, la quale ha parlato del dramma che l’ha coinvolta: la perdita del figlio che portava in grembo. La conduttrice le ha chiesto come stesse, e lei ha risposto: "Allora, se ti dicessi "bene" ti direi una bugia, perché fondamentalmente, insomma, devi andare avanti, perché comunque io devo andare avanti per la mia bambina, però è difficile perché non dimenticherò mai quello che è successo." Poi ha aggiunto: "Io ero incinta di cinque mesi, quindi è stato un parto, un parto vero e proprio, con cinque ore di travaglio. È stato qualcosa di inaspettato. Stavo bene, si sono rotte le acque prematuramente, e non abbiamo ancora capito il motivo. Perché la mia gravidanza era ottima, davvero ottima. Tu pensa che il cuoricino del bambino non ha mai smesso di battere, nonostante si fossero rotte tutte le acque, però purtroppo non c’era alternativa, perché comunque a cinque mesi di gravidanza non si può fare nulla." Purtroppo, non si è potuto fare nulla per salvare il piccolo, come ha raccontato Fico: "Non c’è stato un modo per salvarlo. Ho dovuto affrontare il parto e, come vedi, ho partorito. È stata una cosa bruttissima, davvero bruttissima."

Raffaella, ha poi parlato di come ha dato la triste notizia al suo compagno: "Armando si stava allenano, era a Milano. Tu pensa che tre giorni prima avevo fatto la visita di controllo ed era tutto a posto. Il bimbo era sanissimo, non aveva nessuna problematica. I medici hanno detto che le acque si sono rotte inspiegabilmente, forse a causa di un’infezione, ma bisogna ancora capire se c’è stata davvero." D’altronde, anche il suo ginecologo non ha saputo spiegarsi questo tragico avvenimento: "Anche il ginecologo è rimasto sconvolto, la placenta era perfetta, tutto nella norma, tre giorni prima."

Verissimo, Raffaella Fico su una possibile nuova gravidanza: "Per ora no, sono rimasta traumatizzata"

L’intervista è proseguita con Raffaella che, in lacrime, non ha nascosto il suo dolore e che ci pensa sempre: "Ci penso sempre, penso che col tempo probabilmente il dolore allevierà, ma non posso piangere tutti i giorni, anche se è stato devastante. Ci penso durante la giornata, ci penso di notte, dormo male perché è una sensazione troppo brutta. Alla fine hai un parto, ti nasce un bambino, e non puoi tenerlo tra le braccia." E sulla possibilità di una nuova gravidanza, ha spiegato: "Ci riproverò, ma non adesso. Per adesso non me la sento, è difficile, sono rimasta traumatizzata. Fino all’ultimo avevo speranza, ma il liquido amniotico non si può riformare. Non c’è niente da fare. Volevo solo sentire il battito del bambino, e il fatto che non ci fosse, ti fa solo del male. Ovviamente anche per Armando è stato difficile, ancora oggi ci pensiamo entrambi."

Poi, una frecciatina agli haters: "Ci sono persone senza cuore che scrivono cose spregevoli, ma ci sono anche donne che hanno vissuto la stessa esperienza e ti capiscono. Ognuno elabora il dolore a modo suo. Non significa che se ridi o balli sei felice." Infine, Raffaella ha affermato che andrà avanti per la figlia Pia: "Devo andare avanti per lei. Non posso piangere tutti i giorni. È dura, ma devo farlo per mia figlia."

