Verissimo, “Subito Chanel Totti ed Elisabetta Canalis”: l’annuncio di Silvia Toffanin (e la scelta sulla cronaca) La conduttrice del salotto di Canale 5 ha anticipato alcune novità in vista dell’edizione 2026/27 del programma simbolo del weekend di Canale 5

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La nuova stagione di Verissimo è pronta a ripartire. Il programma simbolo del weekend di Canale 5 tornerà in onda da sabato 19 settembre. Al timone, ovviamente, ci sarà padrona di casa Silvia Toffanin, che a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato alcune delle novità che accompagneranno le prime puntate. Tra gli ospiti annunciati spiccano nomi molto attesi, mentre sul fronte dell’attualità la conduttrice ha chiarito quale sarà il nuovo approccio della trasmissione alla cronaca. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Verissimo, Chanel Totti ed Elisabetta Canalis tra i primi ospiti di Silvia Toffanin

Una delle principali novità riguarda Chanel Totti. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sarà infatti protagonista della sua prima intervista stagionale a Verissimo, un appuntamento destinato inevitabilmente a suscitare grande curiosità. La giovane è infatti ormai sempre più sotto la luce dei riflettori e, dopo l’esperienza a Pechino Express, avrà così l’occasione di raccontarsi direttamente davanti alle telecamere, senza lasciare che siano soltanto le vicende della sua famiglia (in primis il matrimonio della madre Ilary Blasi con Bastian Müller) a definire la sua immagine pubblica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come anticipato da Silvia Toffanin a Tv Sorrisi e Canzoni, nelle prime puntate nel daytime del pomeriggio del weekend Mediaset troverà spazio anche Elisabetta Canalis, reduce dalla partecipazione alla prima edizione di Physical Italia da 100 a 1. La conduttrice del salotto di Canale 5 ha inoltre anticipato la presenza di Riccardo Scamarcio e della tuffatrice Chiara Pellacani, protagonista di importanti risultati sportivi dopo i cinque ori conquistati agli Europei di Parigi.

La cronaca resta, ma con uno sguardo alle persone

Accanto alle interviste più leggere, Verissimo continuerà a occuparsi anche di fatti di cronaca. Una scelta già sperimentata nella passata stagione e che Silvia Toffanin intende proseguire con particolare attenzione al modo in cui vengono raccontate le vicende più delicate. La conduttrice ha infatti spiegato di voler mantenere un’impostazione rigorosa, evitando che il racconto si trasformi in una semplice ricostruzione dei casi giudiziari: "Il mio approccio con la cronaca è ancora più rigoroso. Il nostro obiettivo non è solo trattare il caso giudiziario, ma raccontare l’aspetto umano della vicenda, dando voce alle emozioni di chi ha attraversato determinate esperienze". Al centro ci saranno dunque soprattutto le persone coinvolte e le loro esperienze: una linea che si inserisce nella formula ormai consolidata di Verissimo, dove attualità e cronaca convivono con testimonianze personali e momenti più distesi. L’appuntamento è quindi fissato per sabato 19 settembre 2026, quando il salotto di Silvia Toffanin tornerà stabilmente nel palinsesto del weekend di Canale 5. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche