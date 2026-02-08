Trova nel Magazine
Verissimo, Paolo Bonolis sfotte Silvia Toffanin in lacrime (finte) e lei sbotta: “Ho difetti per colpa tua”

Divertente intervista di Paolo Bonolis a Verissimo del 8 febbraio. Silvia Toffanin accoglie nel salotto il presentatore per un'intervista show

Verissimo, Paolo Bonolis sfotte Silvia Toffanin in lacrime (finte) e lei sbotta: “Ho difetti per colpa tua”
Mediasetinfinity

Celebre presentatore televisivo e autore italiano, noto per il suo stile ironico e la grande capacità da oratore, Paolo Bonolis è entrato nel cuore degli italiani grazie ai tanti programmi di successo condotti nella carriera lunga oltre 40 anni. Nei suoi programmi, sin dagli inizia a Bim Bum Bam, show dedicato ai più piccoli, Bonolis è stato capace di unire l’ironia a temi più profondi, come accaduto in occasione del "Senso della vita" show dedicato ad interviste con personaggi, anche internazionali, dello sport, spettacolo e musica. Anche oggi 8 febbraio 2026, in occasione dell’intervista nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Paolo Bonolis non si è smentito, e ha divertito il pubblico interagendo con la conduttrice in maniera verace. Vediamo cosa è successo.

Paolo Bonolis, l’intervista show a Verissimo: "Quella volta con Freddy Mercury.."

Quando c’è Paolo Bonolis si ride, questo si sa, e anche in occasione dell’intervista con Silvia Toffanin, il divertimento non manca. Dopo aver fatto le classiche domande di rito, la padrona di casa incalza: "Paolo io ti seguo sempre, dai tempi di Bim Bum Bam, sono cresciuta con te e se ho difetti è colpa tua". Il conduttore ride e si vendica poco dopo in occasione delle tante curiosità della Toffanin: "Ma siamo in questura qua?" e poi, in occasione di una domanda scomoda sulla vita sentimentale, continua: "Dai, dimmi cosa vuoi che dica oggi, così facciamo prima". Il pubblico si diverte ma non sa che il bello deve ancora venire, infatti, subito dopo, la presentatrice attacca: "Senti, raccontami questa storia di Freddy Mercury, è vero che era pazzo di te?" e Bonolis replica senza freni: "Si esattamente come lo sei tu per me". Il pubblico se la ride, mentre Bonolis spiega seriamente il suo incontro con il mitico frontman dei Queen: "Ci siamo conosciuti, abbiamo parlato e poi mi ha regalato i biglietti per un suo concerto". Silvia Toffanin, come sempre, decide di dedicare un video al suo ospite e al termine delle immagini arriva l’ennesima frecciatina del presentatore, che estrae un fazzoletto e finge di piangere, sfottendo la Toffanin e i modi (lagnosi) dei suoi ospiti. Lei si infastidisce e lo bacchetta: "Ma dai smettila".

Verissimo, Paolo Bonolis sull’amore: "Sono pieno"

Si continua con le domande sull’amore: "Sei solo Paolo?", alludendo alla recente separazione di Bonolis e la ex compagna Sonia Bruganelli, e lui senza freni: "Vuoi sapere cosa faccio quando sono solo?, sembra che vuoi che io mi accoppi" e poi ancora: "Ma siamo in questura qua con queste domande?". Successivamente a quelle ironiche, arriva la risposta seria del conduttore, che spiega di essere sommerso dall’amore dei cinque figli e dei nipotini, e di non sentirsi per nulla solo, anche senza compagna. Prima dei saluti, Davide, figlio di Bonolis raggiunge la coppia a centro studio per due battute finali: "Dai Davide, piangi così finisce presto" ricomincia Bonolis. La Toffanin, ormai stremata, cambia discorso e nota la somiglianza tra padre e figlio: "Eh si ha il viso della mamma, che è bella, e il corpo straordinario del padre" replica il mattatore. Come da tradizione, dopo lo scherzo, la serietà: "Nella vita non bisogna trovare qualcuno per passare la vecchiaia, ma qualcuno con cui rimanere bambini". Una frase di chiusura e un’intervista che spiegano brevemente, ma totalmente, Paolo Bonolis, capace di strappare sorrisi continuamente, senza banalità e con spunti riflessioni sulla vita a tutto tondo.

