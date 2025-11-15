Verissimo, la verità di Martina e Gianmarco: "Ciro non era la persona per me", e sulla collanina-gate: "Si poteva evitare" Ospiti di Silvia Toffanin, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, hanno parlato della loro relazione, dopo la fine delle rispettive storie con Ciro e Cristina.

Nuovissimo appuntamento quello di oggi, sabato 15 novembre 2025, con Verissimo, il talk show di successo che, il fine settimana conquista milioni di persone con i racconti e le storie dei personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti di oggi anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, coppia conosciutasi a Uomini e Donne e che, di recente, hanno ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati con i i rispettivi fidanzati, Ciro e Cristina. Di seguito, l’intervista.

Verissimo, Martina e Gianmarco: la verità sulla loro relazione

L’intervista si è aperta con una domanda della Toffanin diretta e concisa: "Allora, non potevate stare lontani voi due alla fine? Certi amori fanno dei giri immensi. Ed eccoci qua. Martina, vero? Da quando vi siete rivisti? Quando avete capito che c’era qualcosa?" Martina ha preso parola spiegando: "Allora, noi ci siamo incontrati in un locale casualmente a Roma. Io stavo con la mia migliore amica e lui stava con degli amici. Io l’ho visto da lontano, però non c’è stato modo di salutarci. Poi, quando ci siamo trovati vicini, è stato un saluto normalissimo. Però mi sono sentita una bambina di 15 anni. Tornata a casa, ho metabolizzato: è stata una sensazione forte." Gianmarco, a sostegno di ciò ha detto: "Sono rimasto un po’ così, effettivamente. Quando ci siamo salutati mi ha fatto un effetto che non pensavo potesse essere così forte, quindi… mi sa che c’era qualcosa di irrisolto." "Quindi, alla fine, possiamo dire che avevi scelto male?", ha ‘punzecchiato’ Toffanin, e De Ioannon ha affermato: "Allora, avevo scelto seguendo le sensazioni, non con la testa. In quel momento il nostro percorso aveva preso una piega un po’ polemica: litigavamo spesso. Le emozioni mi trascinavano altrove e ho deciso di fare un salto nel vuoto. Quando esci da Uomini e Donne, non sai come ti puoi trovare con una persona nella vita reale. Poi fuori ci sono tante cose e magari capire che non era la persona giusta per me, nonostante il rispetto e l’affetto immenso che c’era, gli otto mesi insieme e la convivenza. Non rinnego nulla, questo sì, ma mi sentivo coraggioso nell’affrontare quello che provavo."

La conduttrice ha poi chiesto di Cristina a Gianmarco, il quale ha spiegato: "Alla fine dell’estate era finita. Due volte: una volta a metà agosto, poi a fine agosto abbiamo deciso di lasciarci. Non era la causa di tutto questo. Vederla ha accelerato le cose, ma era una decisione che sarebbe arrivata comunque, perché avevamo già problemi importanti." Poi, parlando dell’esperienza come tronista: "Tutte le corteggiatrici erano lì, era un’esperienza nuova. Sì, mi sono riscattato un po’, ma non era solo per lei, era per tutto quello che c’era intorno."

Verissimo, Martina e Gianmarco parlano della collanina: "

Toffanin ha poi rincarato la dose chiedendo loro della ‘famosa collanina’, ormai definita ‘collanina-gate‘: "Poi c’è stato il "collanina gate", giusto? Gianmarco, infatti, hai regalato una collanina a Martina. Poi, dopo circa una settimana che uscivate insieme, lei ha messo una storia con quella collana. Sapevi che sarebbe stata una reazione?" "Certo. Ovviamente l’ho fatto con entusiasmo, non con leggerezza. Ammetto che poteva sembrare indelicato verso un’altra persona, ma il gesto era per compiacerla, non per ferire. Abbiamo capito che si poteva evitare", ha chiarito Gianmarco. Poi, sul capitolo ‘Ciro‘, Martina ha affermato: "Non mi sono sentita in colpa, ci siamo guardati. Maria ci ha chiesto: avete provato anche belle sensazioni? Sì, perché stavamo discutendo, ma ci siamo anche emozionati. Ci siamo abbracciati: avevo voglia di abbracciarlo, perché mi dispiaceva averlo ferito. Mi sono buttata completamente nella relazione. Abbiamo convissuto per otto mesi, ma ho capito che probabilmente non era la persona giusta per me. Rimarrà comunque il bene, un’esperienza di vita."

Poi, Gianmarco ha parlato di Martina con parole dolci: "Martina è una ragazza molto semplice, con una famiglia fantastica. Caratterialmente è forte e spontanea, dice sempre quello che pensa. In televisione forse non sembra, ma è umile e genuina. Per me è la cosa che più mi piace di lei: mi fa sentire bene." "È tutto reciproco. Gianmarco è dolce, ma tira fuori una dolcezza inedita per me. A volte lo vedo come un punto di riferimento.", ha concluso Martina.

