Malena rinasce a 'Verissimo': "Finalmente sono Filomena". Le lacrime per la madre

Nuovo weekend e quindi nuovo appuntamento questo sabato, 8 novembre 2025, su Canale 5 con Verissimo che, come di consueto tiene compagnia milioni di telespettatori. Il talk show condotto da Silvia Toffanin accoglierà alcuni dei personaggi più amati del panorama televisivo italiano, che si racconteranno attraverso interviste esclusive e momenti di grande emozione. Tra gli ospiti di questa puntata anche l’ex star del cinema hard Malena.

Verissimo, Malena: "La parte più vera di me è essere figlia"

L’intervista è iniziata con Silvia Toffanin che ha chiesto a Malena se si fosse pentita della scelta di lasciare il mondo del porno e ‘rinascere’ come Filomena Mastromarino: "Sei ancora convinta di questa scelta? Ci sono stati pentimenti in tutto questo tempo?" L’attrice ha risposto: "No, non mi sono mai voltata indietro. Non tornerei mai sui miei passi e sono felice. Così mi sento serena, rilassata e anche, forse, più completa come donna. Abbiamo tante cose da raccontare, soprattutto legate a mia madre. Prima abbiamo voluto risentire quello che tu hai raccontato nei nostri precedenti incontri e poi cominciamo." La conduttrice le ha poi chiesto: "Qual è la parte più vera di te?", e Filomena ha risposto parlando anche della malattia di sua madre: "La parte più vera di me è proprio l’essere figlia e avere il privilegio di essere accanto a mia madre in questo momento. È ancora molto difficile, perché pensavamo di aver superato tutto, ma purtroppo è tornato nuovamente, proprio in questi giorni. Qualche giorno fa abbiamo ricevuto la notizia che, nonostante un intervento già fatto, si è ripresentato. Quindi la parte più vera di me è l’essere figlia. A volte si dà per scontato che un figlio debba per forza essere accanto a un genitore nel momento del bisogno, ma non è sempre così. Io bene dico: quel giorno che ho deciso di lasciare il lavoro come Malena, è stato perché mi ha permesso di trascorrere più tempo accanto a mia madre e di accorgermi di quella tosse persistente che non era assolutamente normale, di farla controllare, e da lì è iniziato tutto. Io sono felice, serena, perché vedere mia madre così coraggiosa nell’affrontare il suo percorso rende coraggioso anche me e mi rende felicissima di essere tornata a casa."

E sempre sulla malattia della madre, ha proseguito: "Le avevano rimosso metà polmone. È stato un intervento molto pesante, non pensavo neanche fosse possibile. Ringrazio davvero il dottor Chimica che si è prestato a fare subito questo intervento. Successivamente sapevamo già che a destra c’era qualcos’altro che non andava, invece no, con grande sorpresa qualche giorno fa nella parte superiore a sinistra è ricomparso, ed è abbastanza aggressivo. Siamo pronte ad affrontare questo nuovo intervento e speriamo che vada tutto bene. Avendo già affrontato questo tipo di intervento, forse la prima volta l’abbiamo presa più di petto perché non sapevamo esattamente cosa aspettarci. Poi mia madre, 12 anni fa, aveva già avuto un tumore al seno. Quando parlo sempre al plurale, è perché come sono sempre stata con lei, è come se lo facessero su di me. La prima volta l’abbiamo affrontata senza pensarci troppo, questa volta c’è un po’ più di grigio. Ma non lo vedo così negativo, perché so che sicuramente trascorreremo un Natale senza questa brutta bestia."

Malena e il difficile rapporto con il padre

Incalzata da Toffanin, Filomena ha parlato anche del suo rapporto delicato con il padre: "Papà e mamma sono ancora legalmente sposati, non separati. È una situazione un po’ particolare, in cui come figlia non ho mai voluto intromettermi troppo. Lui mi aveva promesso che sarebbe tornato, ma purtroppo durante l’ospedalizzazione di mia madre è stato ricoverato anche lui per un tumore alla prostata a Los Angeles. Mi sono trovata tra due fuochi, perché non potevo lasciare mia madre in ospedale e prendere un aereo dall’altra parte del mondo. Lui ha deciso di affrontare la cosa da solo e io penso di aver fatto la scelta giusta restando accanto a mia madre. Se lui vuole tornare per questo nuovo percorso, mi sentirò meno sola; se non lo farà, sarà una situazione da rivalutare. È brutto dirlo, ma non posso sentirmi sola in questa cosa. È molto difficile, fisicamente e mentalmente, perché sono anche figlia unica e non posso pretendere l’aiuto totale della famiglia. Vorrei sentirmi più completa accanto a lui."

E ancora: "Sono quasi quattro anni che non ci vediamo fisicamente. Ci sentiamo ogni settimana, ma ultimamente lo chiamo meno perché spero che prenda un aereo e torni. Non riesco a capire cosa lo trattenga lì. Vorrei che almeno mi dicesse che non tornerà più, così potrei mettere l’anima in pace. Mi sento un po’ come un cane bastonato: guardi sempre quel punto della strada sperando che torni il padrone. Anche perché speravo che tornasse quando ho deciso di lasciare il mondo dei film. Forse non credeva che avrei avuto la forza di rinunciare a tutto ciò che c’era intorno all’immagine di Malena, ma a me non interessa. Preferisco essere una persona semplice e vera."

