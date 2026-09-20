Ilary Blasi scatenata a Verissimo: "Il matrimonio con Bastian? Mi sono emozionata quando ho visto che piangevate tutti. Tu Silvia mi hai fatto fare un figurone. Chanel mamma giovane? Ma resta single, viaggia, divertiti!" La conduttrice del GF Vip è un fiume in piena, tra battute, frecciatine e autoironia, si diverte anche a "mettere in mezzo" l'amica Silvia Toffanin

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Ilary Blasi, neo signora Muller, è una delle ospiti della puntata di domenica 20 settembre di Verissimo. In collegamento dallo studio del Grande Fratello Vip dialoga con l’amica Silvia Toffanin che è stata anche l’unica invitata vip al suo matrimonio domenica 13 settembre. Quattro giorni dopo la conduttrice ha aperto la nuova edizione del GF Vip, ieri la seconda puntata e domani subito la terza: "E’ stata una settimana intensa, un settembre scoppiettante, tre puntate una dopo l’altra del Grande Fratello siamo tutti un po’ emozionati", dice infatti Ilary dando una definizioni di giorni veramente carichi di avvenimenti per lei.

Ilary Blasi, il racconto del matrimonio con Bastian e la frecciata a Selvaggia Lucarelli

Toffanin le chiede se si sia emozionata, almeno il giorno del matrimonio (la conduttrice è nota per definirsi una persona "fredda" che non mostra le proprie emozioni facilmente), la risposta di Ilary è, come sempre, molto schietta: "Tutto il giorno no, poi quando ho visto voi camminando sulla navata, tutti a piangere, allora un po’ mi sono emozionata, ma soprattutto mi sono divertita su quella terrazza meravigliosa, eravamo pochi intimi.".

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Poi aggiunge un retroscena che riguarda proprio la presenza di Silvia Toffanin alle nozze: "Ti devo dire che i miei amici sono tutti impazziti per te, mi hanno parlato di te per tre giorni, tutto a dire ‘quanto è bella Silvia’, ‘quanto è simpatica Silvia’, mi hai fatto fare un figurone!"

E con questo credito la conduttrice di Verissimo cerca di strappare qualche emozione segreta in più della riservatissima sposa rispetto al giorno del suo matrimonio: "So che sei sempre molto riservata, ma c’è qualcosa che ricorderai per sempre di quel giorno", Ilary ci pensa un po’ e pesca la risposta nella sua memoria: "Durante la cena, quando ballavamo tutti insieme: c’era bella energia, eravamo spensierati, ho sentito tantissimo affetto, mi ricorderò sempre. E per la prima volta ti ho visto scatenata. In quel momento eravamo tutte un po’ spose. La cosa più carina, si fa per dire, però me l’ha detto mia figlia, la piccolina, Isabel, che quando le ho descritto l’abito mi ha detto: ‘mamma, ma questo vestito, sei sicura? Hai 50 anni!’"

Subito dopo Silvia Toffanin le fa ascoltare un passaggio dell’intervista che ha fatto invece alla figlia più grande, Chanel Totti, ospite della puntata andata in onda ieri, sabato 19 settembre di Verissimo. La ragazza, 19 anni, ha svelato che sogna di diventare presto mamma, per avere poca differenza di età con un figlio o una figlia e crescere insieme, come è successo tra lei e Ilary, ma la conduttrice cosa ne pensa dell’ipotesi di diventare presto nonna? Ecco la risposta: "Sono appena diventata moglie, mo’ subito nonna? Lei c’ha il progetto che lo fa e poi l’ammolla a me. No no," è l’appello di mamma Ilary: "Chanel pensaci bene! Rimani single, viaggia, divertiti!"

La discussione poi si allarga anche alle due persone che sono in studio con Ilary, ovvero le due opinioniste del Gf, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, offesissima per non essere stata invitata al matrimonio di Ilary con Bastian, ma la conduttrice, come sempre, ha la risposta pronta: "Io secondo me vi ho fatto un piacere: quando uno ti invita a un matrimonio diciamolo…due pa*le. Io ho pensato non invito Selvaggia Lucarelli così poi lei non mi invita al suo".

L’opinionista le critica la scelta del servizio video fotografico con i droni, e Ilary commenta, con autoironia: "Sono proprio coatta!" Cesara Bonamici invece, risponde ai complimenti di Silvia Toffanin invitandola nello studio del GF Vip: "Vieni a trovarci", ma Ilary conclude scettica: "E’ uscita da Portofino per il matrimonio, mo la rivedi tra 20 anni!"

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