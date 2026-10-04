Verissimo, oggi 4 ottobre programmazione stravolta: Toffanin in prima serata con Garlasco. Cosa cambia
Cambio di palinsesto dell'ultimo minuto su Canale 5 per un'esclusiva molto attesa sul caso di Garlasco: i dettagli
Cambiamento d’orario per una delle interviste più attese della settimana. All’inizio la messa in onda del documento esclusivo era prevista per il pomeriggio di domenica 4 ottobre, ma l’attenzione mediatica sul caso e la rilevanza delle dichiarazioni richiedono il prime time. E’ questo il ragionamento che si è fatto a Cologno Monzese sulla collocazione in palinsesto dell’intervista ai genitori di Chiara Poggi, realizzata da Silvia Toffanin per il suo storico contenitore del weekend, ovvero Verissimo.
Verissimo, l’intervista ai Poggi di Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5
La conduttrice ha annunciato in apertura di puntata l’intervista ai signori Poggi, ma nel pomeriggio andrà in onda solo una versione ridotta, per questione di tempo, della lunga e approfondita conversazione con Rita Preda e Giuseppe Poggi, la madre e il padre di Chiara, la ventunenne massacrata nell’agosto del 2007 nel paese di Garlasco. Un delitto per cui, come si sa, venne condannato il fidanzato dell’epoca della povera Chiara, Alberto Stasi. In questo momento è in corso un’altra inchiesta in cui unico indagato è Andrea Sempio.
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Silvia Toffanin ha avuto la possibilità di realizzare una lunga intervista con i Poggi, e, pare, il materiale raccolto sia talmente tanto e talmente importante e interessante, da convincere Mediaset a fare un cambiamento last minute del palinsesto, ritagliando per la versione integrale del colloquio uno spazio nella posizione più importante del palinsesto: quello della prima serata.
Dopo la versione più breve che il pubblico di Canale 5 potrà seguire nel pomeriggio durante la puntata di Verissimo di domenica 4 ottobre, l’appuntamento con la versione integrale dell’incontro tra Silvia Toffanin e i signori Poggi è per la prima serata. L’intervista esclusiva andrà infatti in onda questa sera, subito dopo il termine del quotidiano appuntamento con La Ruota della Fortuna quando si potrà scoprire quali nuovi elementi sono emersi dalla testimonianza della madre e dal padre di Chiara Poggi che racconteranno molti retroscena di questi anni di vita spezzata dal brutale assassinio della figlia.
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