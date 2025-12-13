Verissimo, Mercedesz Henger: "Ho avuto un problema in gravidanza". Poi il 'grazie' speciale a Mamma Eva Ospiti di Silvia Toffanin, Eva e Mercedesz Henger hanno raccontato il bellissimo periodo che stanno vivendo, aspettando l'arrivo della piccola Aurora. I dettagli

Anche questo sabato, 13 dicembre 2025, torna un nuovo appuntamento con Verissimo, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin, che ogni weekend riesce a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori grazie alle storie e alle testimonianze dei protagonisti del mondo dello spettacolo. Anche in questa puntata saranno presenti numerosi ospiti, tra questi anche Eva Henger con la figlia Mercedesz, in dolce attesa. Di seguito, l’intervista.

Verissimo, Mercedesz Henger: "Ho avuto un piccolo problema in gravidanza"

L’Intervista è iniziata con Toffanin che ha chiesto a Mercedesz quanto manca al parto, previsto tra due mesi, e ha chiesto loro (anche a Eva) come stessero. Mercedesz ha risposto: "Adesso tutto bene. Purtroppo, dall’ultima volta che sono stata qui, ho avuto un piccolo problema. Mi è venuta un’infezione all’appendice che, generalmente, non sarebbe nulla di che, ma in gravidanza diventa una cosa più preoccupante. Fortunatamente siamo riusciti a combatterla solo con gli antibiotici, e quindi adesso mangerò in bianco fino a febbraio. Adesso sto bene, ma la mamma si è spaventata." Eva ha aggiunto: "Perché stavamo proprio insieme quando ho cominciato a dire: "Io sento questo dolore, questo dolore". Così, la mattina mi ha chiamata e mi ha detto: "Mamma, il dolore sta aumentando." Ho detto: "Vai immediatamente al pronto soccorso!" Devi andare. Sei incinta, e comunque dolori già quando non si è incinta, alcuni non sono normali, quindi andate lì. E poi, insomma, si è scoperta questa cosa.".

Parlando ancora della gravidanza, Mercedesz, a differenza di mamma Eva, che non vede l’ora che nasca la piccola Aurora, ha affermato di volersela prendere con calma per alcuni timori che ha: "Ho paura, però in realtà non è tanto per il parto. È una volta che sarà tra le mie braccia. Ho paura di sbagliare qualcosa o di non crescerla nel modo giusto, e mi stanno cadendo addosso tutte queste paure che non mi aspettavo. Però verrà tutto naturale."

Verissimo, Eva Henger: "Da piccola Mercedesz è stata rapita"

L’intervista è proseguita con Eva Henger che ha raccontato un tragico momento che ha vissuto quando Mercedesz era piccola. All’età di due anni è stata rapita da un uomo nel condominio in cui abitavano: "È stata una persona che abitava nel condominio e ne ha approfittato un secondo che mi sono allontanata. Noi abitavamo e avevamo un ufficio sotto, e lei, essendo piccola, non era adatta a una bambina. Ho detto: "Aspettami sulla porta", sono andata a prendere questa videocamera casette che, sai, una volta uscivano con i giornaletti. Sono andata a prenderla per lei, sono girata… non c’era più! E c’era questo signore che aveva due figli ed era innamorato di Mercedesz. Come bambina avrebbe voluto una bambina e l’ha presa e portata in casa sua. Siamo stati cinque ore a cercarla dappertutto. È stata una giornata terribile, pensavo che non l’avrei più rivista. Ero incinta di Riccardino, sono finita in ospedale perché stavo male, avevo delle perdite." Mercedesz ha aggiunto: "Io di quella scena ho dei ricordi, mi è rimasto impresso perché a un certo punto ha capito la gravità della situazione. Mi hanno messo a giocare con un videogioco. Ricordo che a un certo punto ha iniziato a diventare intrattabile perché ero lì da tanto tempo e mi rendevo conto che non dovevo essere lì. Insomma, volevo tornare. Non era facile come bambina."

L’intervista si è conclusa con Mercedesz che ha voluto ringraziare sua madre per diverse cose: "Io ti voglio dire: grazie mamma. Grazie per come mi hai cresciuta, anche se cercavo di ribellarmi e non ti ho reso la vita facile. Grazie tantissimo, tantissimo. Per come abbiamo risolto quei due anni di litigio che abbiamo affrontato, perché ne siamo uscite più forti di prima, ma anche grazie a come tu mi sei venuta incontro. Ti ringrazio ancora per quel momento, ed è soprattutto grazie a quel momento che siamo qui, che ci vogliamo così bene, che siamo così forti e pronte all’arrivo di Aurora. Grazie, sarà un Natale speciale, godetevelo."

