Davide Bonolis a Verissimo, lacrime per papà Paolo Bonolis: "Ci è rimasto male". E racconta l'amore da favola con Martina Dotti Il figlio di Paolo Bonolis ospite a Verissimo con la fidanzata Martina: il sogno nel calcio, il dolore per la morte del nonno e il rapporto con i genitori dopo la separazione.

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 7 marzo c’è stato anche Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il giovane è arrivato nello studio del talk show di Silvia Toffanin insieme alla sua fidanzata Martina Dotti, con cui vive una relazione da circa dieci mesi. Tra emozioni, ricordi difficili e progetti per il futuro, Davide si è raccontato per la prima volta in modo molto personale.

Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti a Verissimo

Seduti uno accanto all’altra, Davide e Martina hanno parlato con naturalezza della loro storia d’amore, nata quasi per intuizione. Il giovane ha raccontato che il primo incontro è avvenuto durante una partita di calcio, un momento che per lui è stato subito speciale. "L’ho vista a una partita e, prima ancora di conoscerla, ho scritto a un mio amico dicendo che sarebbe diventata la mia fidanzata", ha raccontato sorridendo.

Martina, presente in studio accanto a lui, ha ricordato i primi momenti della loro conoscenza, sottolineando il carattere inizialmente riservato di Davide:

"Quando ci siamo conosciuti lui era un po’ timido. All’inizio non si esponeva molto, era più chiuso. Infatti non capivo cosa volesse da me".

Con il tempo, però, il loro rapporto è cresciuto e oggi la relazione procede a gonfie vele. "Stiamo insieme da dieci mesi e va benissimo", ha spiegato Davide, lasciando intendere quanto la presenza di Martina sia importante nella sua vita.

Il peso del cognome: "Voglio costruirmi una mia identità"

Durante l’intervista, Silvia Toffanin manda in onda anche un filmato in cui Paolo Bonolis dedica parole piene di affetto al figlio e alla sua fidanzata. Rientrato in studio, Davide non riesce a trattenere l’emozione e scoppia a piangere.

"È la prima volta che piango in televisione", ammette con la voce rotta. Poi scherza: "Mio padre mi prenderà in giro per mesi". Il giovane spiega quanto sia stato difficile crescere con un cognome così famoso e quanto oggi senta il bisogno di affermare se stesso: "Tutti mi hanno sempre conosciuto come il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Adesso sto cercando di costruirmi una mia identità". Il suo sogno è quello di fare del calcio la sua professione. "Oggi gioco a calcio e vorrei farne il mio lavoro", racconta, spiegando che spesso nella sua vita ogni traguardo è stato attribuito al fatto di essere "il figlio di". "Qualsiasi cosa mi succedesse, molti pensavano fosse solo perché ero il figlio dei miei genitori, ma sto dimostrando che non è così".

Davide Bonolis, l’obesità e il dolore per la morte del nonno

Nel corso del racconto, Davide ripercorre anche alcune fasi difficili della sua crescita. Da bambino ha dovuto affrontare un problema importante legato al peso, una situazione che ha segnato molto la sua adolescenza. "Da piccolo pesavo 104 chili ed è stato molto difficile", confessa. Una figura fondamentale in quegli anni è stata quella del nonno, con cui aveva un legame profondissimo. "Per me lui era tutto", racconta. "Mi portava negli allevamenti e passavo tantissimo tempo a casa sua". Il nonno aveva anche un ruolo importante nel suo percorso per dimagrire. "Cercava di aiutarmi a perdere peso, era uno dei suoi obiettivi", ricorda Davide. La sua morte improvvisa ha rappresentato uno dei momenti più dolorosi della sua vita:

"È morto all’improvviso. Stava bene ed era ancora giovane. Se n’è andato di notte, nel sonno". Quel lutto drammatico, però, è diventato anche una spinta a cambiare. "È stato uno choc enorme, ma mi ha dato la forza per dimagrire", spiega. "L’ho fatto anche per renderlo felice. Spero che oggi mi stia guardando e sia orgoglioso di me".

Il rapporto con Sonia Bruganelli e la separazione dei genitori

Nel corso dell’intervista arriva anche un videomessaggio di Sonia Bruganelli, che parla del figlio con grande affetto: "Dei miei tre figli è quello più simile a me. Oggi abbiamo un rapporto bellissimo. Davide è cresciuto molto attraverso le sofferenze e le difficoltà che ha affrontato. Il suo legame con mio padre era fortissimo. Ancora oggi ci stendiamo sul letto e parliamo di lui".

Parole che commuovono ancora di più il ragazzo, che non nasconde quanto la madre sia centrale nella sua vita. "Mia mamma è il mio punto debole", racconta. "Con lei riesco a parlare tanto, mentre con mio padre faccio più fatica a farmi vedere fragile".

Davide affronta poi anche il tema della separazione tra i genitori, spiegando di aver cercato di mantenere un equilibrio nella famiglia. "Essendo l’unico figlio maschio ho cercato di stare vicino a entrambi", spiega. Rivela anche di aver conosciuto per primo il nuovo compagno della madre, il ballerino Angelo Madonia. "L’ho conosciuto prima di tutti", racconta. "Papà all’inizio ci è rimasto un po’ male per la separazione, quindi ho cercato di stare vicino a entrambi".

Nonostante tutto, il legame familiare resta fortissimo. "Io voglio il bene di tutti e due", conclude Davide. "Angelo è una bravissima persona e spero che anche papà trovi qualcuno che gli stia vicino, anche se penso che lui stia bene anche da solo. Noi figli siamo molto uniti: in fondo, per noi è come se non si fossero mai davvero separati". "E voi due cosa sognate? Pensate al matrimonio?" Chiede Silvia toffanin. "L’intento è quello – svelano entrambi – ma con calma. E’ una cosa in più, ma già cosi stiamo bene".

