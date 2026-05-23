Verissimo chiude (con Amici), la doppia puntata evento: cosa vedremo e quando torna in onda
Silvia Toffanin saluta il pubblico con due appuntamenti speciali dedicati ad Amici tra ospiti, esibizioni e il vincitore Lorenzo Salvetti.
Si avvicina il gran finale stagionale di Verissimo, che per l’ultima volta prima della pausa estiva accompagnerà il pubblico del weekend di Canale 5 con una doppia puntata speciale interamente dedicata a Amici. Silvia Toffanin chiuderà infatti questa stagione con due appuntamenti evento in onda oggi domani, domenica 24 maggio alle 16.30. Le puntate celebreranno i protagonisti dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi attraverso racconti, immagini del percorso nella scuola, esibizioni e momenti inediti vissuti durante il serale. Dopo questo speciale, il programma si fermerà per la consueta pausa estiva e tornerà in onda a settembre con una nuova stagione.
Lo speciale di Verissimo dedicato ad Amici
Per il gran finale di stagione, Silvia Toffanin accompagnerà il pubblico in un lungo viaggio all’interno dell’edizione appena conclusa di Amici. Le due puntate speciali ripercorreranno i momenti più emozionanti del programma, dai primi ingressi nella scuola fino alla finalissima. Grande spazio sarà dedicato a Lorenzo Salvetti, giovane cantante veronese di 18 anni e allievo di Lorella Cuccarini, che ha conquistato la vittoria finale grazie anche agli inediti "Stupida vita" e "Dimmelo tu". Nel corso del serale, il cantante è riuscito a conquistare pubblico e giudici, portando a casa anche il Premio Spotify Singles oltre al montepremi finale.
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Accanto a lui saranno presenti anche altri volti molto amati di questa edizione, come Alessio Di Ponzio e Nicola Marchionni, tra i concorrenti più apprezzati dal pubblico per il loro talento e il percorso di crescita mostrato nel corso del programma. Non mancheranno poi i professori del talent, protagonisti del percorso di crescita artistica dei ragazzi all’interno della scuola, che commenteranno momenti, evoluzioni e retroscena del loro cammino.
Quando torna Verissimo dopo la pausa estiva
Con lo speciale dedicato ad Amici si conclude una stagione molto positiva per Verissimo, che anche quest’anno si è confermato uno dei programmi più seguiti del weekend televisivo. Il talk show di Canale 5 ha infatti mantenuto ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, registrando una media del 21% di share nella puntata del sabato e del 20% in quella domenicale. Numeri importanti anche sui social, dove il programma ha superato i 4,2 miliardi di visualizzazioni complessive tra Instagram, Facebook e TikTok.
Dopo la doppia puntata evento di questi due giorni, il programma si fermerà per la pausa estiva. Salvo cambiamenti di palinsesto, Verissimo tornerà regolarmente in onda a settembre con una nuova stagione e nuovi ospiti pronti a raccontarsi nello studio di Silvia Toffanin.
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