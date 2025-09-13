Anna Tatangelo, brividi col pancione a Verissimo: “Beatrice sarà la mia principessa. Ero diventata cinica, Giacomo mi ha guarita” Anna Tantangelo è stata la prima ospite della nuova stagione di Verissimo. Ecco cosa ha detto a Silvia Toffanin.

Anna Tatangelo è la prima ospite a inaugurare la nuova stagione di Verissimo, iniziata oggi 13 settembre. La cantante di Sora, 38 anni, è incinta del suo secondo figlio e si è seduta davanti a Silvia Toffanin con un bel pancione pronunciato. Ne è venuta fuori un’intervista tenera e intima, nella quale Anna ha svelato le sue emozioni in vista dell’arrivo della sua Beatrice, attesa tra tre mesi. Ecco cosa ha detto.

Anna Tatangelo a Verissimo (13 settembre): cosa ha detto

Emozioni a raffica per Anna Tatangelo, che oggi a Verissimo ha svelato ai suoi fan il sesso del suo secondo figlio: è in attesa di una femminuccia, una notizia che l’ha resa particolarmente felice. "Penso che questa gravidanza sia un dono del cielo, c’è lo zampino di mia mamma Palmira (scomparsa tre anni fa, ndr).In questo periodo penso tanto a lei, è inevitabile. So che mi sta seguendo dall’alto e so anche che sarebbe felicissima di avere una nipotina".

Anna Tatangelo incinta svela il sesso del bebè: "Si chiamerà Beatrice"

"Essere mamma è sempre stato un obiettivo della mia vita o capitolo è importante. Essere mamma è sempre stato un obiettivo della mia vita, sono felice che si allarghi la famiglia, penso che i figli sono un modo di aprirmi all’amore e amo questa gravidanza sin da giorno: da quando ho scoperto di essere incinta ricevo amore e dono amore alla mia bambina", ha svelato la cantante. Che poi ha aggiunto: "Non sono gemelli, perché in un periodo si parlava che fossero due. Aspetto una bambina ed è una emozione troppo grande: avere un maschio e una femmina è il completamente della mia esperienza di mamma. Lei sarà la mia principessa. Eravamo indecisi sul nome, poi mio figlio Andrea ha insistito: la chiameremo Beatrice".

Le parole sul compagno Giacomo Buttaroni

Sivia Toffanin ha poi indagato sulle emozioni del neo-papa di Beatrice, l’ex calciatore Giacomo Buttaroni. "Lui non fa parte del mondo dello spettacolo – ha precisato Anna Tatangelo – in questo momento voglio tenere riservata la mia vita privata. Lui non vuole avere a che fare con questo mondo. Giacomo mi rende felice, ci stiamo trovati e lui ha scalfito alcuni lati del mio carattere: ero diventata un po’ cinica sulle cose, lui mi ha fatto ricredere".

