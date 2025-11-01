Delia Duran incinta, lacrime a Verissimo: "Avevo perso le speranze". La decisione di Alex Belli sull'amore libero Ospiti di Silvia Toffanin, Alex Belli e Delia Duran hanno condiviso la loro felicità con il pubblico di Canale 5 dopo l'annuncio della gravidanza. I dettagli

Sabato, 1° novembre 2025, torna su Canale 5 un nuovo appuntamento con Verissimo, pronto a tenere compagnia a milioni di telespettatori. Il talk show condotto da Silvia Toffanin, come di consueto nel weekend, accoglierà alcuni dei personaggi più amati del panorama televisivo italiano, che si racconteranno attraverso interviste esclusive e momenti di grande emozione. Tra gli ospiti di questa puntata anche Alex Belli e Delia Duran, pazzi di gioia dopo aver scoperto che presto diventeranno genitori. Vediamo cos’hanno detto.

Verissimo, Alex Belli e Delia Duran annunciano la gravidanza

L’intervista è iniziata con una Delia Duran in lacrime, emozionata e felice, la quale ha annunciato: "Sono contenta di dirti che sono incinta. Dopo cinque anni e tanti tentativi ce l’abbiamo fatta. Non è stato facile perché pensavo di non concepire in modo naturale. Non mi ricordo nemmeno se te l’avevo già detto, ma un po’ di tempo fa avevo perso le speranze. Infatti avevo detto ad Alex: "Se non riusciamo quest’anno, vediamo se possiamo farlo in maniera assistita, con la fecondazione assistita, no?" E Alex Belli ha proseguito: "Infatti. Sì, calcola che noi abbiamo saputo della bellissima notizia quest’estate, ma eravamo in vacanza. Però eravamo già pronti, perché avevamo già preso tutti i contatti con l’Umanitas per iniziare questo percorso a settembre.". Delia ha aggiunto: "Sì, iniziare il percorso assistito, che poi è un percorso abbastanza complicato, perché devi sottoporti a delle cure, eccetera. Ormai eravamo pronti e dicevamo: "Ok, ci mettiamo in quel binario e vediamo come va."

Invece, l’abbiamo concepito in maniera naturale e l’ho scoperto perché avevo due settimane di ritardo. Di solito il mio ciclo è irregolare, quindi pensavo: "Aspetto un’altra settimana per capire se mi viene o no." Però mi sentivo un po’ debole e stanca, e allora ho detto ad Alex: "Vorrei fare un test. All’inizio non volevo credere al primo test, quindi ne abbiamo fatti due. Anche il secondo ha confermato che ero incinta da più di tre settimane."

I momenti di difficoltà di Alex e Delia

L’intervista è proseguita con Delia che ha parlato anche dei momenti non facili che i due hanno affrontato: "In questi anni il nostro rapporto è stato messo alla prova dalla ricerca di un figlio che non arrivava. Spesso le coppie hanno delle difficoltà, anche nella relazione. Ma devo dirti che noi abbiamo cercato di tenerla lontana questa ansia, perché per me è stato un momento molto critico." "Secondo me la nostra vittoria è stata proprio non avere quel tipo di ansia, non pensarci troppo. Questo ci ha aiutato a restare tranquilli. Io dicevo: "Se deve arrivare, ben venga, altrimenti ci rivolgeremo alla medicina." Non è stato un peso", ha precisato Alex. "È un’emozione fortissima, una gioia immensa. Alla fine è un dono di Dio", ha affermato Delia.

Alla fine dell’intervista, Belli ha spiegato: "Mi sono sentito pronto, anche se non sempre si è completamente pronti per diventare genitori. Però con amore e impegno si può affrontare insieme. Siamo nel momento giusto, con l’età giusta e una stabilità di vita anche lavorativa. È capitato nel momento perfetto." Poi, le parole dolcissime per sua moglie con tanto di bacio: "Delia, in questa occasione speciale, dopo tutte le difficoltà che abbiamo vissuto, tu sarai una madre pazzesca. Questo è un dono di Dio che meritiamo". "Basta amore libero, perché sentirsi genitori è meraviglioso", ha concluso l’attore sorprendendo e facendo sorridere tutti.

