Vera Gemma, un premio Oscar la vuole protagonista nel suo prossimo film La figlia del grande Giuliano sarà il volto della prossima pellicola di Sean Baker, regista premio Oscar per Anora: sarà un omaggio alla commedia sexy

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

AnsaFoto

CONDIVIDI

Nel 2024 è stata protagonista del mockumentary (un finto documentario) Vera, diretto da Tizza Corvi e Rainer Frimmel. Oggi Vera Gemma ha la possibilità di dimostrare a tutti ancora una volta che non è solo "figlia di Giuliano": un premio Oscar la vuole come protagonista per il suo prossimo film. Il mondo del cinema indipendente a Hollywood continua a lavorare, lottando per esistere e per portare qualcosa di diverso in sala. Uno dei suoi più ferventi esponenti, premiato dall’Academy lo scorso anno, ha individuato nell’Italia e in Vera Gemma la location e la protagonista perfetti per il suo prossimo lavoro. Che sarà, ha rivelato lui stesso, un omaggio a uno dei grandi capisaldi del nostro cinema.

Sean Baker chiama Vera Gemma per il suo prossimo film

Il cineasta di Summit, nel New Jersey, ha un rapporto speciale con l’Italia. Sean Baker ha infatti curato in prima persona la prefazione della biografia di Ornella Muti e non ha mai nascosto l’amore per il nostro cinema. Non è quindi un caso che abbia deciso di ambientare in Italia il suo prossimo film, che sarà un omaggio alla commedia sexy degli anni 60 e 70. Per protagonista ha chiesto espressamente Vera Gemma: nel 2024 aveva presentato il documentario Vera, ritratto dell’attrice realizzato da Tizza Covi e Rainer Frimmel.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Baker, cinefilo, autore e valorizzatore di talenti, ha la capacità di guardare dove gli altri non vedono e ha dimostrato il coraggio di scegliere ciò che non è banale. Del resto, non si viene premiati a caso sia a Cannes, sia nella notte degli Oscar. Il progetto con Gemma è ancora tutto da scoprire, poiché della trama si sa ancora davvero pochissimo.

Una gioventù all’insegna della ribellione

A margine della propria partecipazione nel 2020 a Pechino Express, programma condotto da Costantino della Gherardesca, Vera Gemma ha avuto modo di parlare un po’ di se stessa attraverso ciò che ha vissuto nello show. "Ho dimostrato chi sono, il mio reale carattere, le ambizioni, il non essere viziata, sapermi adattare", ha detto. Niente a che vedere con una gioventù ribelle, passata a fuggire dalla villa di famiglia alle porte di Roma e, soprattutto, dall’ingombrante paragone con la sorella Giuliana, "più bella" e osannata da tutti. "Fuggivo in borgata, mi infilavo nelle realtà più degradate e pericolose per aggiornare i miei parametri", ha confidato, prima di lasciarsi andare a un racconto del rapporto col padre, vissuto tra molti alti e altrettanti bassi. Giuliano, attore e stunt-man da oltre 100 film in carriera e numerosi premi vinti, si è spento nel 2013 a causa di un incidente stradale.

Potrebbe interessarti anche