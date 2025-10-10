Trova nel Magazine
Vera Gemma, scatta la scintilla con una star di Ballando con le stelle: di chi si stratta

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi avrebbe una relazione segreta con uno dei performer più amati del momento.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Il gossip infiamma davanti a un’indiscrezione veramente inaspettata: Vera Gemma, ex naufraga dell’Isola dei famosi nonché attrice e figlia del compianto attore Giuliano Gemma, starebbe portando avanti una relazione segreta con un cantante particolarmente noto. Dalle ultime indiscrezioni rese note dal settimanale Oggi, tra i due sarebbe scoppiata una passione irrefrenabile: scopriamo nel dettaglio di chi si tratta.

Vera Gemma e Rosa Chemical, "Irrefrenabile passione": l’indiscrezione

La sorprendente indiscrezione è stata resa nota dal giornalista Alberto Dandolo tra le pagine del noto settimanale Oggi affermando: "Fermi tutti! È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma. Il rapper, al secolo Manuel Franco Rocati, a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile serata con la figlia del grande Giuliano. I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo dei bei momenti insieme. I loro incontri sono avvenuti in gran segreto nel quartiere romano di Trastevere nella lussuosa casa dell’attrice, la stessa in cui ha vissuto buona parte della sua vita il padre Giuliano e nella quale il cantante è stato visto più volte entrare in piena notte. È vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Insomma, i rumors parlano chiaro: tra Rosa Chemical e Vera Gemma sarebbe scattata una vera e propria scintilla, un flirt passionale che per il momento i due sembrerebbero voler tenere quanto più segreto possibile. Ricordiamo anche che tra i due vi è un’importante differenza d’età, 27 anni lui e 55 anni lei, ma conoscendo lo spirito libero e privo di pregiudizi di entrambi, non può essere certo questo a limitare un loro eventuali avvicinamento. Sottolineando che per ora siamo di fronte a indiscrezioni non confermate dai diretti interessati, non rimane allora che attendere per capire se questo ipotetico nuovo amore si rivelerà essere una storia importante o una passione destinata a scemare.

Chi è Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma

Vera Gemma è una nota attrice italiana, figlia dell’attore Giuliano Gemma scomparso nel 2013. Oltre ad aver preso parte a importanti spettacoli teatrali, molte pellicole cinematografiche e serie televisive di successo come Linda e il brigadiere, Vera Gemma ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, tra i quali Pechino Express nel 2020 in coppia con Asia Argento (sua migliore amica da molti anni) e L’Isola dei famosi nell’edizione tra il 2021 e il 2022.

Programmi

