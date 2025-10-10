Vera Gemma, scatta la scintilla con una star di Ballando con le stelle: di chi si stratta
Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi avrebbe una relazione segreta con uno dei performer più amati del momento.
Il gossip infiamma davanti a un’indiscrezione veramente inaspettata: Vera Gemma, ex naufraga dell’Isola dei famosi nonché attrice e figlia del compianto attore Giuliano Gemma, starebbe portando avanti una relazione segreta con un cantante particolarmente noto. Dalle ultime indiscrezioni rese note dal settimanale Oggi, tra i due sarebbe scoppiata una passione irrefrenabile: scopriamo nel dettaglio di chi si tratta.
Vera Gemma e Rosa Chemical, "Irrefrenabile passione": l’indiscrezione
La sorprendente indiscrezione è stata resa nota dal giornalista Alberto Dandolo tra le pagine del noto settimanale Oggi affermando: "Fermi tutti! È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma. Il rapper, al secolo Manuel Franco Rocati, a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile serata con la figlia del grande Giuliano. I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo dei bei momenti insieme. I loro incontri sono avvenuti in gran segreto nel quartiere romano di Trastevere nella lussuosa casa dell’attrice, la stessa in cui ha vissuto buona parte della sua vita il padre Giuliano e nella quale il cantante è stato visto più volte entrare in piena notte. È vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo!".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Insomma, i rumors parlano chiaro: tra Rosa Chemical e Vera Gemma sarebbe scattata una vera e propria scintilla, un flirt passionale che per il momento i due sembrerebbero voler tenere quanto più segreto possibile. Ricordiamo anche che tra i due vi è un’importante differenza d’età, 27 anni lui e 55 anni lei, ma conoscendo lo spirito libero e privo di pregiudizi di entrambi, non può essere certo questo a limitare un loro eventuali avvicinamento. Sottolineando che per ora siamo di fronte a indiscrezioni non confermate dai diretti interessati, non rimane allora che attendere per capire se questo ipotetico nuovo amore si rivelerà essere una storia importante o una passione destinata a scemare.
Chi è Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma
Vera Gemma è una nota attrice italiana, figlia dell’attore Giuliano Gemma scomparso nel 2013. Oltre ad aver preso parte a importanti spettacoli teatrali, molte pellicole cinematografiche e serie televisive di successo come Linda e il brigadiere, Vera Gemma ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, tra i quali Pechino Express nel 2020 in coppia con Asia Argento (sua migliore amica da molti anni) e L’Isola dei famosi nell’edizione tra il 2021 e il 2022.
Potrebbe interessarti anche
Uomini e Donne, Gemma crolla: le scuse a Mario e il gesto storico con Tina Cipollari. Cos'è successo
Nella puntata di oggi del dating show, la dama ha chiesto perdono a Mario per il suo...
Uomini e Donne, Gemma Galgani da dama a cameriera: le foto fanno il giro del web
Nelle ultime ore sono emerse online alcune foto che ritraggono la dama di Uomini e D...
Flirt a Ballando con le stelle, gli eredi di Bianca Guaccero e Pernice: “Già nate due coppie”. E c’è anche una separazione
Il dance show di Rai 1 è appena iniziato ma Milly Carlucci, in vesti di Cupido, sare...
Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo
Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ...
Ballando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera
La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina...
Rosa Chemical a Ballando con le Stelle, l’addio ad Amadeus per Milly Carlucci: “Chi dorme non piglia pesci”
Il cantante piemontese sbarca su Rai 1 ed è il terzo concorrente ufficiale dello sho...
Ballando con le stelle 2025, la vincitrice è già scritta: Barbara D'Urso, Fialdini o Colombari. Chi ha il titolo in pugno
A pochi giorni dall’inizio dell’iconico show di Milly Carlucci, scopriamo chi è la c...
Ballando con le Stelle, pagelle: Fialdini strepitosa (9), D'Urso attacca con grazia (7), Lucarelli e Mariotto esagerano (0)
Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova edizione del dance s...