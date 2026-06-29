Una mostra "Col cuore in gola": Venezia 83 omaggia il maestro Tinto Brass con una proiezione davvero speciale
Il 2 settembre si inaugura una mostra dedicata al regista maestro dell'erotismo all'italiana per l'anniversario del suo primo film nel 1967
All’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è in programma un omaggio davvero "Col cuore in gola", come dice il titolo dell’evento dedicato a Tinto Brass, 93 anni, in programma il 2 settembre, anniversario della prima uscita del film nel 1967. La locandina dell’evento riprende proprio quella pellicola, Col cuore in gola, thriller pop da lui diretto e montato, girato a Londra e interpretato da Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin, con la consulenza grafica di Guido Crepax, coinvolto per trasferire sullo schermo l’estetica pop che caratterizza il film. La preapertura della kermesse, fissata per il 1° settembre, sarà caratterizzata da una proiezione speciale del film.
Omaggio a Tinto Brass all’83ma Mostra Internazionale del cinema di Venezia
Bernard (Jean-Louis Trintignant), attore francese in tournée a Londra, trova il cadavere di Prescott, un ricattatore, in un night club e vede nei paraggi una ragazza in stato di shock, Jane (Ewa Aulin). Nonostante la situazione, l’uomo la crede innocente e decide di aiutarla scappando con lei dalla polizia e da una serie di loschi individui, tra cui una banda di nani, legati al ricatto. Mentre cadaveri su cadaveri si accumulano, Bernard cerca di proteggerla e di scagionarla, scoprendo però man mano inquietanti verità sulla donna.
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Diretto, girato e montato da Tinto Brass, pseudonimo di Giovanni Brass, 59 anni fa in occasione proprio della Mostra del 1967, è liberamente ispirato al romanzo Il sepolcro di carta di Sergio Donati. Il film verrà proiettato nella serata di preapertura dell’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il 1° settembre. La pellicola sarà presentata in prima mondiale in versione restaurata digitale 4K. II restauro di Col cuore in gola è realizzato dal CSC-Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma con il decisivo supporto di Netflix e utilizzando i materiali degli aventi diritto Compass Film.
L’omaggio di Venezia a una carriera leggendaria
Col cuore in gola è solo uno dei primi tasselli della lunghissima carriera di Tinto Brass, grande protagonista del nuovo cinema italiano degli anni Sessanta. Il trittico formato da Col cuore in gola, L’urlo e Nerosubianco, quest’ultimo riportato sulla locandina con un evidente gioco di parole per le lettere ERO evidenziate, tra il 1967 e il 1969 segna l’avvio di una filmografia che, nel 1975, vira con decisione sull’erotismo con la pellicola Salon Kitty.
L’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è in programma dal 2 al 12 settembre. La serata di preapertura, che si svolgerà in Sala Darsena al Lido di Venezia, rientrerà nel programma Venezia Classici.
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