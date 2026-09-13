Venezia 83, Serena Rossi: "Sono cresciuta con i classici Disney, ho fatto la stessa cosa con mio figlio. Quando diventi genitore leggi questi film con sguardo diverso"
Serena Rossi è Betta nel film Scherzetto, presentato a Venezia 83 e diretto da Mario Martone: l'intervista all'attrice (anche) sui classici Disney
Dalla scrittura di Domenico Starnone alla macchina di Mario Martone, "Scherzetto" è un film che parte dalla "raggia" interiore e si compie nelle domande acute di un bambino che sa vedere dentro i fantasmi.
Un nonno, Daniele (Toni Servillo) e un nipote (Lorenzo Perrotta) che si ritrovano per qualche giorno coinquilini e che si parlano senza convenzioni: con la rabbia, il gioco, la frustrazione, l’amore di chi si vuole ritrovare ma con il terrore di essersi perso.
Serena Rossi nel film di Mario Martone è Betta, la figlia di Daniele che proprio non ne vuole sapere di andarsene, lasciare casa e radici, muri e stanze dov’è cresciuta.
La sequenza iniziale del film mi ha ricordato i prologhi dei Classici d’animazione Disney, un libro che si apre e pagina dopo pagina ci racconta l’antefatto, quello che è successo prima della storia che stiamo per vedere.
Ho chiesto a Serena un ricordo legato a un film d’animazione e ci siamo rese conto subito di quanto ci sia di Peter Pan in Daniele.
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