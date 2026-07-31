"Ho una bellissima notizia": Russell Crowe parla italiano in un video sui social e lancia un imperdibile appuntamento ai fan Il celebre attore ha pubblicato sui social un video in cui parla in italiano per annunciare ai fan la data d'uscita del suo nuovo documentario

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Russell Crowe è improvvisamente apparso su Instagram con un nuovo video in cui non solo parla in italiano, ma annuncia di avere una "bellissima notizia". L’attore, diventato iconico per il ruolo del Gladiatore nell’omonimo e celebre film, ha così lanciato un appuntamento imperdibile per tutti i suoi fan.

Russell Crowe a Venezia con il suo nuovo documentario: l’appuntamento ai fan in un video

What Love Builds, il nuovo documentario autobiografico di Russell Crowe, costatogli 15 anni di lavoro, è stato invitato alla Mostra del Cinema di Venezia. Proprio per annunciarlo ai fan, l’attore ha dunque pubblicato un video sui social, parlando in italiano e dando appuntamento a venerdì 11 settembre alle 21:00, quando il film verrà proiettato in anteprima alla Mostra (nella sezione Venezia Open – Fuori Concorso).

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Più che una classica biografia, l’opera è un vero e proprio film-concerto di 99 minuti che si intreccia con un racconto intimo e personale. Come spiegato anche dal direttore del festival Alberto Barbera, il filo conduttore è la musica, da sempre la vera grande passione dell’attore. Nel corso del documentario, Crowe riavvolge il nastro della sua vita partendo dagli esordi e dai grandi successi sul set, per poi concentrarsi sulla carriera da musicista. Trova così ampio spazio il dietro le quinte delle tournée mondiali con la sua band, gli Indoor Garden Party, in un ritratto che racconta cosa significano davvero la creatività, l’arte e la forza di non mollare mai.

Cos’è ‘Venezia – Fuori Concorso’

Venezia – Fuori Concorso, in cui partecipa il documentario di Crowe, è una rinnovata sezione ufficiale dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre 2026), pensata per raccogliere opere inedite di vario formato, dai film di autori affermati alle produzioni non narrative, serie e sperimentazioni. Accoglie 36 titoli complessivi tra cui opere di finzione, documentari, film d’arte e formati speciali (suddivisi in aree come Fiction, Non Fiction e Films on Films). Ci saranno, tra le altre, nuove opere di registi come Gianni Amelio, Mario Martone, Lav Diaz, Kornél Mundruczó e Paul Schrader ed il monumentale documentario di sette ore Joie de Vivre di Luca Guadagnino dedicato a Bernardo Bertolucci. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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