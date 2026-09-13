Dopo l'anteprima mondiale a Venezia, Paola Cortellesi in un mondo 'senza' Emanuela Fanelli: quando esce la serie Peccato su HBO Si intitola Peccato e si immagina un mondo in cui la celebre conduttrice è del tutto scomparsa dalla memoria della gente per un particolare incidente

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Il Lido di Venezia, che in questi giorni sta ospitando l’83ma Mostra Internazionale del Cinema, accoglie in anteprima Peccato, la nuova serie originale HBO che immagina un mondo senza Emanuela Fanelli e che vanta un cast d’eccezione, tra cui spicca anche Paola Cortellesi. Numerose le star a fare da guest, per uno show che arriverà in streaming su HBO Max dal prossimo 2 ottobre e che il 9 settembre è stato mostrato Fuori Concorso alla kermesse veneziana. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Se il mondo dimenticasse Emanuela Fanelli: Peccato, con Paola Cortellesi

Emanuela Fanelli è un volto conosciutissimo in Italia. Attrice, comica e personaggio molto amato del cinema e della televisione nostrana, che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica, arrivando anche a vincere due David di Donatello consecutivi. Ma cosa succederebbe se tutti si dimenticassero di lei? Questo peculiare what if è alla base di Peccato, la nuova serie HBO con protagonista proprio Fanelli e ambientata nel 2049.

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Sulla sinossi ufficiale si legge: Emanuela Fanelli ha 63 anni e vive completamente reclusa in un piccolo e sperduto paese della Valle d’Aosta. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è ormai un lontano ricordo: non recita più, evita fotografi e giornalisti e non sembra avere alcuna intenzione di tornare sotto i riflettori. Del resto, ormai, sono proprio i riflettori ad aver smesso di cercarla. Il nome di Emanuela è caduto nell’oblio dopo anni di inattività e nessuno sembra più interessato a scoprire cosa sia successo all’attrice. Ma perché si è ritirata dalle scene? Quale scandalo ha distrutto la sua carriera e l’ha costretta a sparire dalla vita pubblica?

Presentata in anteprima il 9 settembre 2026 al Lido di Venezia in occasione dell’83ma Mostra del Cinema, Peccato arriverà in esclusiva su HBO Max a partire dal 2 ottobre. Nel cast anche Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Ferzan Özpetek, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari e Massimo De Lorenzo. Nel progetto sono stati coinvolti anche Francesca Archibugi, Paolo Virzì e Paolo Genovese, oltre a Malcom Pagani.

Quante guest star per la serie tv HBO Peccato

Tra le guest star ci sono Giovanni Benincasa, Gianni Canova, Piera Detassis, Giovanni Floris, Gigi Marzullo, Stefano Rapone, Tullio Solenghi, Daniele Tinti e Tommaso Zorzi, oltre a molte altre partecipazioni ancora da scoprire. La serie è prodotta da Mattia Guerra per Be Water Film, con la partecipazione di HBO Max e in collaborazione con Rai Cinema, con il sostegno della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste. La regia è di Valerio Vestoso, mentre la sceneggiatura è firmata da Emanuela Fanelli, Giulio Somazzi e Valerio Vestoso. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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