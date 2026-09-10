Venezia 83, Tsukamoto in Concorso con Mr. Nelson: "Il corpo è come un'antenna, riceve segnali e li riflette. Questo significa essere vivi" - Intervista
Shin’ya Tsukamoto ha presentato in Concorso a Venezia il film “Mr. Nelson, did you kill people?”, ispirato alla vera storia di Allen Nelson: l'intervista
Shin’ya Tsukamoto presenta in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il suo ultimo film, "Mr. Nelson, did you kill people?", ispirato alla vera storia di Allen Nelson, reduce afro-americano della guerra del Vietnam che a soli ventitré anni torna a casa perseguitato dall’orrore.
In occasione della Mostra abbiamo avuto la possibilità di intervistare il Maestro Tsukamoto in una conversazione sulla poetica della sua filmografia, sul corpo come transfert della memoria storica e sede delle fragilità contemporanee in una cornice di belligeranza.
Nel film la musica, in particolare "This Little Light of Mine", un brano gospel del 1920 scritto da Harry Dixon Loes, si sostituisce progressivamente al rumore, accompagna il percorso pacifista di Nelson attraverso e oltre il trauma, in uno spazio terapeutico in cui si riaccende il conflitto.
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