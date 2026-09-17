Venezia 83, Mario Martone su Scherzetto: “Come immagino il mio fantasma? Io non sono mai andato via davvero. Ma mi reincarnerei in lui, se tornassi indietro”
Mario Martone, regista di "Scherzetto", il film con Serena Rossi e Toni Servillo presentato al mondo alla Mostra del Cinema, ci racconta la sua storia: l'intervista
C’è un romanzo di Henry James, "L’angolo felice", in cui il protagonista torna nella sua casa d’infanzia e ci trova dentro un fantasma, la versione di se stesso se fosse rimasto lì. Se non fosse mai andato via.
Con Mario Martone, regista del film Scherzetto, interpretato da Toni Servillo, Serena Rossi e il piccolo Lorenzo Perrotta, abbiamo parlato di fantasmi, della vitalità feroce, dell’imparare ad andarsene.
"Scherzetto", presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e tratto dal romanzo di Domenico Starnone, arriverà prossimamente in sala con 01 Distribution.
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