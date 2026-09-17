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Venezia 83, Mario Martone su Scherzetto: “Come immagino il mio fantasma? Io non sono mai andato via davvero. Ma mi reincarnerei in lui, se tornassi indietro”

Mario Martone, regista di "Scherzetto", il film con Serena Rossi e Toni Servillo presentato al mondo alla Mostra del Cinema, ci racconta la sua storia: l'intervista

Giulia Calvani

Giulia Calvani

Content creator

Content creator con uno sguardo attento sul mondo del cinema e delle serie TV, è nella top 20 Fortune Italia come creator per il cinema. Sta lavorando al suo primo lungometraggio.

C’è un romanzo di Henry James, "L’angolo felice", in cui il protagonista torna nella sua casa d’infanzia e ci trova dentro un fantasma, la versione di se stesso se fosse rimasto lì. Se non fosse mai andato via.

Con Mario Martone, regista del film Scherzetto, interpretato da Toni Servillo, Serena Rossi e il piccolo Lorenzo Perrotta, abbiamo parlato di fantasmi, della vitalità feroce, dell’imparare ad andarsene.

"Scherzetto", presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e tratto dal romanzo di Domenico Starnone, arriverà prossimamente in sala con 01 Distribution.

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