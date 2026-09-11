Venezia 83, 6 film spiegati in 90 secondi: in uno c'è anche l'attrice chi meriterebbe la Coppa Volpi
6 film attesissimi alla Mostra del Cinema di Venezia che hanno lasciato un segno: dagli Oasis a Il fuoco che ti porti dentro e L'estranea, le recensioni in breve
La Mostra del Cinema di Venezia è alle battute finali e sono molti i film da ricordare tra quelli presentati al Lido dal 2 settembre ad oggi.
In questo video vi parliamo di ben 6 progetti attesissimi, a partire dal documentario sulla reunion degli Oasis, uscito il 10 settembre 2026 nelle sale italiane. Ma anche di Bunker, con Javier Bardem e Penelope Cruz, una pellicola che non convince fino in fondo, e l’italiano Il fuoco che ti porti dentro con Vanessa Scalera, per la prima volta in Concorso al Festival d’Italia più seguito al mondo. In uno di questi film c’è anche l’attrice che per la sua interpretazione meriterebbe (finalmente) il giusto riconoscimento.
Ecco i 6 film spiegati in 90 secondi di video.
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