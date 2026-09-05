Venezia 83, Mohsen Gharaei lancia un allarme urgente sul collasso della società in Moragheb: "La casa non è più sicura" - Intervista
Mohsen Gharaei, regista di Moragheb (Falling House), film in concorso nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema più belli, si racconta in un'intervista esclusiva
Mohsen Gharaei, regista e co-sceneggiatore di Moragheb (Falling House) racconta il film in concorso nella sezione Orizzonti.
La storia segue una famiglia modesta di Teheran: il padre, guardia carceraria, è appena stato accusato di corruzione, la casa in cui vivono sta per essere demolita per un progetto di riqualificazione urbana e la figlia maggiore, Ensi, sta per partire per la Turchia per inseguire il suo sogno.
Nell’intervista per Libero Magazine il regista affronta il tema della casa, complice dell’orrore, e la sovversione degli stilemi narrativi occidentali per restituirci protagonisti assolti da qualsiasi premeditazione di giudizio.
Attraverso le tre generazioni di donne, protagoniste con le loro personalità, ambizioni, ostilità, Gharaei ripercorre e segue l’evoluzione della società iraniana per lanciare un allarme urgente sul collasso della società: anche la Casa sta crollando.
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