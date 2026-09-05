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Venezia 83, Mohsen Gharaei lancia un allarme urgente sul collasso della società in Moragheb: "La casa non è più sicura" - Intervista

Mohsen Gharaei, regista di Moragheb (Falling House), film in concorso nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema più belli, si racconta in un'intervista esclusiva

Giulia Calvani

Giulia Calvani

Content creator

Content creator con uno sguardo attento sul mondo del cinema e delle serie TV, è nella top 20 Fortune Italia come creator per il cinema. Sta lavorando al suo primo lungometraggio.

Mohsen Gharaei, regista e co-sceneggiatore di Moragheb (Falling House) racconta il film in concorso nella sezione Orizzonti.

La storia segue una famiglia modesta di Teheran: il padre, guardia carceraria, è appena stato accusato di corruzione, la casa in cui vivono sta per essere demolita per un progetto di riqualificazione urbana e la figlia maggiore, Ensi, sta per partire per la Turchia per inseguire il suo sogno.

Nell’intervista per Libero Magazine il regista affronta il tema della casa, complice dell’orrore, e la sovversione degli stilemi narrativi occidentali per restituirci protagonisti assolti da qualsiasi premeditazione di giudizio.

Attraverso le tre generazioni di donne, protagoniste con le loro personalità, ambizioni, ostilità, Gharaei ripercorre e segue l’evoluzione della società iraniana per lanciare un allarme urgente sul collasso della società: anche la Casa sta crollando.

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