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Venezia 83, i film che meriterebbero il Leone d'Oro da salvare nella watchlist: la Mostra è appena iniziata, ma l'arte è già alle stelle

Ecco le nostre previsioni su chi dovrebbe davvero vincere la corsa per il Leone d'Oro dopo il secondo giorno della Mostra del Cinema di Venezia

Giulia Calvani

Giulia Calvani

Content creator

Content creator con uno sguardo attento sul mondo del cinema e delle serie TV, è nella top 20 Fortune Italia come creator per il cinema. Sta lavorando al suo primo lungometraggio.

Al secondo giorno dell’83ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia potremmo già fare una previsione di chi è, almeno per ora, in corsa per il Leone D’Oro. In questo video ti consiglio tre titoli da tenere nella watchilist in attesa della distribuzione italiana: la fiaba di Werner Herzog ispirata alla vera storia delle gemelle Freda e Greta Chaplin, l’opera monumentale firmata da Martin McDonagh e un film coraggioso di Mohsen Gharaei.

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