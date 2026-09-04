Venezia 83, i film che meriterebbero il Leone d'Oro da salvare nella watchlist: la Mostra è appena iniziata, ma l'arte è già alle stelle
Ecco le nostre previsioni su chi dovrebbe davvero vincere la corsa per il Leone d'Oro dopo il secondo giorno della Mostra del Cinema di Venezia
Al secondo giorno dell’83ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia potremmo già fare una previsione di chi è, almeno per ora, in corsa per il Leone D’Oro. In questo video ti consiglio tre titoli da tenere nella watchilist in attesa della distribuzione italiana: la fiaba di Werner Herzog ispirata alla vera storia delle gemelle Freda e Greta Chaplin, l’opera monumentale firmata da Martin McDonagh e un film coraggioso di Mohsen Gharaei.
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