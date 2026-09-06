Le recensioni (in breve) degli ultimi film in concorso al Festival di Venezia 2026 visti al Lido: non solo The Echo Chamber, ecco gli altri titoli e perché vederli

Content creator con uno sguardo attento sul mondo del cinema e delle serie TV, è nella top 20 Fortune Italia come creator per il cinema. Sta lavorando al suo primo lungometraggio.

Siamo a metà della Mostra del Cinema di Venezia ed è ora di sedersi a ragionare. Tra The Echo Chamber, The Basic of Philosophy, Primetime, 15/18 e Mr. Nelson, Did You Kill People?, si viaggia con lo sguardo in reparti di psichiatria, guerre in cui chi vince non vince niente, abusi su allievi che continuano a tormentare un professore di filosofia e risate che durante certi momenti di questa tormentata e dolorosa storia d’amore non avremmo dovuto udire.

Ecco 5 film visti al Lido negli ultimi giorni e il motivo per cui vederli (o non vederli) spiegato in 90 secondi.