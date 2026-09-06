Venezia 83, 5 film in concorso che vi lasceranno a bocca aperta (ma non sempre per una buona ragione)
Le recensioni (in breve) degli ultimi film in concorso al Festival di Venezia 2026 visti al Lido: non solo The Echo Chamber, ecco gli altri titoli e perché vederli
Siamo a metà della Mostra del Cinema di Venezia ed è ora di sedersi a ragionare. Tra The Echo Chamber, The Basic of Philosophy, Primetime, 15/18 e Mr. Nelson, Did You Kill People?, si viaggia con lo sguardo in reparti di psichiatria, guerre in cui chi vince non vince niente, abusi su allievi che continuano a tormentare un professore di filosofia e risate che durante certi momenti di questa tormentata e dolorosa storia d’amore non avremmo dovuto udire.
Ecco 5 film visti al Lido negli ultimi giorni e il motivo per cui vederli (o non vederli) spiegato in 90 secondi.
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