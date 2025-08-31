Venezia 82, Jude Law è Putin nel film Il mago del Cremlino: "Non ho paura. Ecco la cosa più difficile"
Oggi, domenica 31 agosto, la conferenza stampa del film Il Mago del Cremlino, film in Concorso a Venezia 82 e con protagonista Jude Law nei panni di Putin
Al Festival di Venezia 82 oggi, domenica 31 agosto, è il giorno di Jude Law, che nel film Il mago del Cremlino veste i panni del Presidente della Russia, Vladimir Putin. La pellicola racconta l’ascesa di un giovane agente del Kgb e l’astuzia del suo consigliere. In conferenza stampa, insieme al resto del cast – Paul Dano (lo spin doctor Vadim Baranov, ispirato all’ex consigliere Vladislav Surkov) e Alicia Vikander – e al regista Olivier Assayas, l’attore spiega qual è stata la cosa più difficile nell’interpretare quest’uomo di potere, oltre ad affermare di non aver paura di conseguenze politiche per aver dato il volto a Putin nel film. Ecco cosa hanno detto Jude Law e il regista su Il mago del Cremlino a Venezia 82.
Il mago del Cremlino a Venezia 82: Jude Law è Putin nel film di Assayas
Il mago del Cremlino è un film che non si pone come obiettivo primario di raccontare l’ascesa di Putin, perché l’intento vero e proprio è quello di dare vita a una riflessione sulla politica moderna. Anzi, come dice il regista Olivier Assayas, è un film "sulle cortine fumogene dietro cui la politica si nasconde oggi: cinica, ingannevole e tossica" e non, appunto, "sull’ascesa di un uomo, né sulla forza con cui viene imposto il potere o sulla reinvenzione di una nazione moderna e arcaica allo stesso tempo, nuovamente soggiogata dal totalitarismo".
Poi la parola passa a Jude Law, vero protagonista della storia tratta dal romanzo di Giuliano da Empoli, la cui sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dallo stesso Olivier Assayas ed Emmanuel Carrère. L’interprete spiega che non ha paura di Putin e quindi delle conseguenze politiche per come lo ha interpretato: "Spero di non essere stato ingenuo, non ho certo pensato a ripercussioni. Mi sono messo nelle mani di Olivier e della sceneggiatura per raccontare un personaggio all’interno di una storia molto più grande, mi sentivo sicuro che questa storia sarebbe stata raccontata con intelligenza, sfumature e considerazione. Non volevamo la polemica fine a se stessa, né stavamo tentando di definire nulla su nessuno". E poi svela che la sua più grande difficoltà nel recitare questo ruolo è stata "rappresentare il suo volto pubblico da cui non trapela nulla e mostrare comunque emozioni. Ho dovuto adottare una recitazione interiore".
