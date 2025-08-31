Trova nel Magazine
Libero Magazine

Venezia 82, Jude Law è Putin nel film Il mago del Cremlino: "Non ho paura. Ecco la cosa più difficile"

Oggi, domenica 31 agosto, la conferenza stampa del film Il Mago del Cremlino, film in Concorso a Venezia 82 e con protagonista Jude Law nei panni di Putin

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Venezia 82, Jude Law è Putin nel film Il mago del Cremlino: "Non ho paura di ripercussioni. Ecco la cosa più difficile"
IPA

Al Festival di Venezia 82 oggi, domenica 31 agosto, è il giorno di Jude Law, che nel film Il mago del Cremlino veste i panni del Presidente della Russia, Vladimir Putin. La pellicola racconta l’ascesa di un giovane agente del Kgb e l’astuzia del suo consigliere. In conferenza stampa, insieme al resto del cast – Paul Dano (lo spin doctor Vadim Baranov, ispirato all’ex consigliere Vladislav Surkov) e Alicia Vikander – e al regista Olivier Assayas, l’attore spiega qual è stata la cosa più difficile nell’interpretare quest’uomo di potere, oltre ad affermare di non aver paura di conseguenze politiche per aver dato il volto a Putin nel film. Ecco cosa hanno detto Jude Law e il regista su Il mago del Cremlino a Venezia 82.

Il mago del Cremlino a Venezia 82: Jude Law è Putin nel film di Assayas

Il mago del Cremlino è un film che non si pone come obiettivo primario di raccontare l’ascesa di Putin, perché l’intento vero e proprio è quello di dare vita a una riflessione sulla politica moderna. Anzi, come dice il regista Olivier Assayas, è un film "sulle cortine fumogene dietro cui la politica si nasconde oggi: cinica, ingannevole e tossica" e non, appunto, "sull’ascesa di un uomo, né sulla forza con cui viene imposto il potere o sulla reinvenzione di una nazione moderna e arcaica allo stesso tempo, nuovamente soggiogata dal totalitarismo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Poi la parola passa a Jude Law, vero protagonista della storia tratta dal romanzo di Giuliano da Empoli, la cui sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dallo stesso Olivier Assayas ed Emmanuel Carrère. L’interprete spiega che non ha paura di Putin e quindi delle conseguenze politiche per come lo ha interpretato: "Spero di non essere stato ingenuo, non ho certo pensato a ripercussioni. Mi sono messo nelle mani di Olivier e della sceneggiatura per raccontare un personaggio all’interno di una storia molto più grande, mi sentivo sicuro che questa storia sarebbe stata raccontata con intelligenza, sfumature e considerazione. Non volevamo la polemica fine a se stessa, né stavamo tentando di definire nulla su nessuno". E poi svela che la sua più grande difficoltà nel recitare questo ruolo è stata "rappresentare il suo volto pubblico da cui non trapela nulla e mostrare comunque emozioni. Ho dovuto adottare una recitazione interiore".

Potrebbe interessarti anche

Black Rabbit, Netflix lancia il trailer della nuova serie con Jude Law e Jason Bateman

Black Rabbit, il trailer della serie conquista Netflix: Jude Law e Jason Bateman fratelli divisi da ambizione e pericolo

La serie Black Rabbit porta Jude Law e Jason Bateman in un vortice di ambizioni e tr...
L'Amore Non Va In Vacanza, Apple TV al lavoro sulla serie basata sul film cult

L'Amore Non Va In Vacanza, non solo il film in streaming ma anche la serie per Apple TV: nel cast due grandi attrici. Chi sono

Apple TV+ trasforma il film cult con Jude Law e Cameron Diaz in una serie tv: amore,...
Alice in Borderland e Jude Law

Serie tv Netflix, novità di settembre 2025: dalla terza stagione di Alice in Borderland, a Jude Law (in forma)

Un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma di streaming, tanti grandi ritorni ...
Il Mago di Oz, il classico di Frank L. Baum diventerà un film horror intitolato Wicked of Oz

Il Mago di Oz diventa un film horror: le prime immagini di Wicked of Oz mostrano Dorothy tra sangue, zombie e orchi

Il Mago di Oz trasforma il famoso classico per bambini in un inferno horror: Dorothy...
Addio Jerry Adler, l'attore de I Soprano aveva 96 anni: chi era e l'omaggio

E' morto Jerry Adler, l'attore di Hesh ne I Soprano aveva 96 anni: chi era

La notizia della sua morte è stata la sua famiglia, ma a diffonderla sui social è st...
I Play Rocky, Anthony Ippolito sarà il nuovo Rocky Balboa nel film

Scelto l'erede di Sylvester Stallone: ecco chi sarà il nuovo Rocky Balboa nel film I Play Rocky su Prime Video

Amazon MGM ha scelto l'attore che interpreterà un giovane Sylvester Stallone nel nuo...
Il caso di Karen Read diventa una serie per Prime Video con la star di Hunger Games

Ubriaca investe e uccide il fidanzato poliziotto, ma c'è chi grida al complotto: su Prime Video la storia vera di Karen Read

Il discusso caso giudiziario di Karen Read diventa una serie TV per Prime Video e ad...
Ben Stiller non sarà alla regia della serie Apple TV Scissione 3

Scissione 3, Ben Stiller lascia la regia ma rassicura i fan con un nuovo film: “Non vado da nessuna parte”

Ben Stiller rinuncia alla regia di Scissione 3 per nuovi impegni, ma continua a segu...
Spider-Punk, Sony Pictures realizzerà un film animato incentrato sul personaggio ribelle

Spider-Verse si fa punk: Daniel Kaluuya firma il nuovo film animato su Spider-Punk, l’eroe ribelle che sfida il sistema

Dopo il successo di Spider-Verse, Sony punta su Spider-Punk: Kaluuya scrive un film ...

Personaggi

Ana de Armas

Ana de Armas
andrea-delogu

Andrea Delogu
Francesca Chillemi

Francesca Chillemi
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963