Venezia 82, Jude Law è Putin nel film Il mago del Cremlino: "Non ho paura. Ecco la cosa più difficile" Oggi, domenica 31 agosto, la conferenza stampa del film Il Mago del Cremlino, film in Concorso a Venezia 82 e con protagonista Jude Law nei panni di Putin

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

IPA

CONDIVIDI

Al Festival di Venezia 82 oggi, domenica 31 agosto, è il giorno di Jude Law, che nel film Il mago del Cremlino veste i panni del Presidente della Russia, Vladimir Putin. La pellicola racconta l’ascesa di un giovane agente del Kgb e l’astuzia del suo consigliere. In conferenza stampa, insieme al resto del cast – Paul Dano (lo spin doctor Vadim Baranov, ispirato all’ex consigliere Vladislav Surkov) e Alicia Vikander – e al regista Olivier Assayas, l’attore spiega qual è stata la cosa più difficile nell’interpretare quest’uomo di potere, oltre ad affermare di non aver paura di conseguenze politiche per aver dato il volto a Putin nel film. Ecco cosa hanno detto Jude Law e il regista su Il mago del Cremlino a Venezia 82.

Il mago del Cremlino a Venezia 82: Jude Law è Putin nel film di Assayas

Il mago del Cremlino è un film che non si pone come obiettivo primario di raccontare l’ascesa di Putin, perché l’intento vero e proprio è quello di dare vita a una riflessione sulla politica moderna. Anzi, come dice il regista Olivier Assayas, è un film "sulle cortine fumogene dietro cui la politica si nasconde oggi: cinica, ingannevole e tossica" e non, appunto, "sull’ascesa di un uomo, né sulla forza con cui viene imposto il potere o sulla reinvenzione di una nazione moderna e arcaica allo stesso tempo, nuovamente soggiogata dal totalitarismo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi la parola passa a Jude Law, vero protagonista della storia tratta dal romanzo di Giuliano da Empoli, la cui sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dallo stesso Olivier Assayas ed Emmanuel Carrère. L’interprete spiega che non ha paura di Putin e quindi delle conseguenze politiche per come lo ha interpretato: "Spero di non essere stato ingenuo, non ho certo pensato a ripercussioni. Mi sono messo nelle mani di Olivier e della sceneggiatura per raccontare un personaggio all’interno di una storia molto più grande, mi sentivo sicuro che questa storia sarebbe stata raccontata con intelligenza, sfumature e considerazione. Non volevamo la polemica fine a se stessa, né stavamo tentando di definire nulla su nessuno". E poi svela che la sua più grande difficoltà nel recitare questo ruolo è stata "rappresentare il suo volto pubblico da cui non trapela nulla e mostrare comunque emozioni. Ho dovuto adottare una recitazione interiore".

Potrebbe interessarti anche