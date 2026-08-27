Sting dà voce a Nino Rota, il genio di Fellini e de Il Padrino rivive in un omaggio: la sorpresa arriva a Venezia 2026 Il celebre cantante presta la sua voce al documentario di Walter Fasano sul grande compositore premio Oscar. Un tuffo tra cinema, musica e memoria del Novecento.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sì, è così. Sarà Sting a prestare la sua voce a Nino Rota, protagonista di un nuovo film documentario diretto da Walter Fasano e atteso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026. Un incontro tra due giganti della musica che aggiunge un tocco internazionale al ritratto del compositore premio Oscar, autore delle indimenticabili colonne sonore di Fellini e de Il Padrino. Il film ripercorre la vita, le passioni e il talento di Rota, ma anche il suo rapporto speciale con Bari, città scelta come luogo dell’anima. L’anteprima al Lido precederà l’arrivo nelle sale italiane.

Nino Rota, Sting voce narrante del film documentario sul noto compositore

Il cinema e la musica si incontrano nel nuovo documentario di Walter Fasano dedicato a Nino Rota, uno dei compositori italiani più importanti del Novecento. Nino – Un film su Nino Rota sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 e avrà come voce narrante Sting, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della vita e dell’eredità artistica del musicista. Il film non si limita a raccontare il Rota autore delle indimenticabili colonne sonore di Fellini, Visconti, Zeffirelli e Coppola, ma ne approfondisce anche il percorso come compositore di musica classica. Attraverso materiali d’archivio, immagini e testimonianze contemporanee, emerge il ritratto di un artista dalla personalità complessa, profondamente legato alla musica e capace di muoversi con libertà tra tradizione, cinema e ricerca.

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Un’attenzione particolare è riservata al rapporto con Bari, città scelta da Rota come luogo di vita e di lavoro. Proprio qui il documentario ritrova la sua musica attraverso un concerto diretto da Vince Mendoza negli spazi del Conservatorio che il compositore guidò per quasi trent’anni.

Nino Rota, un talento di fama internazionale

Nel corso della sua carriera, Nino Rota dovette affrontare anche le critiche di chi considerava problematico il suo legame con la tradizione musicale, in un periodo in cui l’avanguardia metteva in discussione forme e linguaggi del passato. Con il tempo, però, Rota è stato pienamente rivalutato e riconosciuto come uno dei grandi compositori del XX secolo. La sua musica, originale e capace di attraversare generi diversi, ha instaurato un legame profondo e duraturo con il cinema.

In Nino – Un film su Nino Rota, Walter Fasano racconta non solo il celebre autore di colonne sonore, ma anche l’uomo e l’artista, mostrando il suo universo creativo e la sua capacità di trasformare la musica in un linguaggio capace di dialogare con le immagini e di rimanere nella memoria collettiva. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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