Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Serpenti, Valeria Golino a Venezia 2026: "Mai sentita nel torto, ma forse il mio personaggio lo è". E Castellitto: "No, è simpatico. Diventerebbero ripugnanti se non li amassimo"

Da oggi al cinema arriva “Serpenti”, il film diretto da Roberto De Paolis Maino e con Valeria Golino e Pietro Castellitto, presentato a Venezia 83

Giulia Calvani

Giulia Calvani

Content creator

Content creator con uno sguardo attento sul mondo del cinema e delle serie TV, è nella top 20 Fortune Italia come creator per il cinema. Sta lavorando al suo primo lungometraggio.

Da oggi al cinema arriva "Serpenti", il film diretto da Roberto De Paolis Maino e co-scritto insieme a Damiano e Fabio D’Innocenzo, presentato nell’83ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Venice Spotlight.

Paolo Marra (Leonardo Lidi) arriva in commissariato per costituirsi: ha ucciso sua moglie e vuole essere punito, giustamente. Le figure che incontra in commissariato però non sembrano pensarla allo stesso modo, dalla guardia distratta di Alessandro Borghi all’avvocato (Pietro Castellitto) che lo illumina sul senso di colpa tipicamente umano e fallimentare passando per una cartomante (Valeria Golino) che tira fuori dal mazzo la carta dell’appeso…

Abbiamo scambiato due chiacchiere con Pietro Castellitto e Valeria Golino che nel film danno voce a personaggi per cui il dramma che si sta consumando rientra nell’ordinario non-tragico. Una scrittura affilata e brillante che distanzia (di molto) la retorica sul tema e rinchiude, almeno narrativamente, il vecchio mondo.

Personaggi

Valeria Angione

Valeria Angione
Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio
Enrico Borello

Enrico Borello
Catena Fiorello

Catena Fiorello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963