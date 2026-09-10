Da oggi al cinema arriva “Serpenti”, il film diretto da Roberto De Paolis Maino e con Valeria Golino e Pietro Castellitto, presentato a Venezia 83

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Da oggi al cinema arriva "Serpenti", il film diretto da Roberto De Paolis Maino e co-scritto insieme a Damiano e Fabio D’Innocenzo, presentato nell’83ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Venice Spotlight.

Paolo Marra (Leonardo Lidi) arriva in commissariato per costituirsi: ha ucciso sua moglie e vuole essere punito, giustamente. Le figure che incontra in commissariato però non sembrano pensarla allo stesso modo, dalla guardia distratta di Alessandro Borghi all’avvocato (Pietro Castellitto) che lo illumina sul senso di colpa tipicamente umano e fallimentare passando per una cartomante (Valeria Golino) che tira fuori dal mazzo la carta dell’appeso…

Abbiamo scambiato due chiacchiere con Pietro Castellitto e Valeria Golino che nel film danno voce a personaggi per cui il dramma che si sta consumando rientra nell’ordinario non-tragico. Una scrittura affilata e brillante che distanzia (di molto) la retorica sul tema e rinchiude, almeno narrativamente, il vecchio mondo.