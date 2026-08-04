Venezia 2026, Serena Rossi torna in Laguna. L'emozione per il Campari Passion for Film: "Mi legano ricordi indelebili" Serena Rossi torna in Laguna da protagonista dopo il successo come madrina nel 2021. Il premio Campari Passion for Film consegnato nella Sala Grande il 10 settembre

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Il fascino luccicante del Lido si prepara ad accogliere nuovamente una delle attrici più amate del nostro spettacolo. In occasione dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, Serena Rossi farà il suo attesissimo ritorno in Laguna per ricevere un tributo di grande prestigio. La Biennale di Venezia e Campari hanno infatti annunciato il conferimento del premio Campari Passion for Film 2026 all’attrice partenopea, un riconoscimento per celebrare la forza creativa e la capacità di distinguersi nell’arte della narrazione cinematografica, come sottolineato anche dal direttore Alberto Barbera.

Per l’artista si tratta di un ritorno a casa pieno di significato,che risveglia memorie vive e profonde legate alla storia recente del festival, in particolare quella del 2021, in cui è stata protagonista assoluta grazie al ruolo di madrina.

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Serena Rossi, il premio a Venezia 2026 e la proiezione in Sala Grande

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà la sera di giovedì 10 settembre 2026, nella cornice solenne della Sala Grande del Palazzo del Cinema, poco prima della proiezione Fuori Concorso della pellicola Scherzetto, diretta da Mario Martone. Nel film, che segna una nuova tappa nella maturità espressiva del cinema italiano, Serena Rossi affianca un cast di altissimo profilo guidato da Toni Servillo, insieme a Lorenzo Perrotta, Leonardo Lidi, Giovanni Ludeno e Gianluca Di Gennaro.

Il premio evidenzia il valore di un percorso artistico fondato su versatilità e dedizione assoluta. Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha descritto l’attrice come un’interprete straordinaria che ha saputo trasformare lo spettacolo in una continua forma di ricerca e condivisione, che spazia tra recitazione e canto con una naturalezza eccezionale.

Il legame profondo con il Lido e la passione per il pubblico

Accogliendo la notizia con sincera emozione, la cantante e attrice ha sottolineato la gioia indescrivibile di ritrovare la magica atmosfera del Lido di Venezia. La sua memoria corre inevitabilmente all’esperienza vissuta come madrina della Mostra, un ruolo sostenuto con grazia ed empatia che le ha permesso di instaurare un contatto indissolubile con gli appassionati di cinema di tutto il mondo, che si erano pure divertiti con il siparietto che l’aveva vista protagonista insieme a J. Lo e Ben Affleck, che ignorarono elegantemente la sua presenza.

Nelle sue parole di ringraziamento indirizzate alla direzione artistica e alla presidenza della Biennale, l’artista ha ribadito come la semplicità e il desiderio costante di mettersi in gioco rappresentino da sempre l’unica vera guida del suo percorso lavorativo. Il tributo del red carpet veneziano è così la consacrazione di una carriera costruita sull’amore per l’arte e sulla vicinanza al pubblico, illuminando ancora una volta la grande passerella della Laguna. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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