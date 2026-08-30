Venezia 2026, Toni Servillo e Serena Rossi padre e figlia in difficoltà in Scherzetto: quando esce il film italiano più atteso dell'anno Servillo chiamato ad accudire suo nipote è costretto a fare i conti con il suo passato e le critiche del bambino: ecco quando esce al cinema Scherzetto

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Toni Servillo si prepara a tornare al cinema in uno dei film italiani più attesi di quest’anno. L’attore, che trova al suo fianco la magistrale Serena Rossi, sarà un nonno ‘particolare’ in Scherzetto, il nuovo film di Mario Martone che nasce dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, e del quale è stata pubblicata una nuova clip in anteprima.

Toni Servillo protagonista in Scherzetto: un nonno alle prese col confronto (e le critiche) col nipote

Servillo interpreta Daniele Mallarico, un affermato illustratore milanese ormai anziano e vedovo, il cui quotidiano viene improvvisamente stravolto da un’emergenza familiare. La figlia Betta (Serena Rossi) gli chiede infatti di trasferirsi temporaneamente a Napoli per occuparsi di Mario, il nipote di appena cinque anni, mentre lei e il marito Saverio partecipano a un convegno. Per il nonno si tratta di un ritorno forzato nella vecchia casa dell’infanzia, uno spazio carico di ricordi che fa da sfondo a un’imprevista convivenza generationale. Il piccolo Mario, vivace e arguto, si dimostra una sfida quotidiana per Daniele, costringendolo a riaprire capitoli mai del tutto chiusi della propria memoria e ad affrontare blocchi emotivi a lungo messi da parte.

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Nella nuova clip, le difficoltà di questo incontro tra nonno e nipote si manifestano tutte nella critica che il piccolo Mario fa, in modo arguto, alle illustrazioni fatte dall’uomo per il libro Odissea. "Sono troppo scure", afferma il bambino, lanciando il nonno in un’attenta osservazione dei suoi disegni e una conseguente accusa a chi li ha stampati.

Venezia 2026, Martone colpito dalla storia di Scherzetto

La dinamica intima e claustrofobica ha convinto Mario Martone ad adattare il romanzo per il grande schermo, trasformandolo in un film presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il regista è rimasto colpito in particolare dall’equilibrio tra tono comico e tensione drammatica racchiuso tra le mura di un unico appartamento, cogliendo l’occasione per intrecciare le inquietudini del protagonista con la propria sensibilità registica.

Il cast e quando esce il film

Oltre ai già citati Toni Servillo e Serena Rossi, nel cast del film troviamo: Lorenzo Perrotta, il giovanissimo interprete del piccolo Mario; Leonardo Lidi e Diego Pleuteri. La pellicola è prodotta da Mad Entertainment e Rai Cinema, con la distribuzione affidata a 01 Distribution; uscirà al cinema il 10 settembre 2026. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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