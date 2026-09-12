Venezia 2026, programma del 12 settembre: gran finale con Pierfrancesco Favino e Veronesi che chiudono la Mostra. Tutti i film, red carpet ed eventi La Mostra del Cinema di Venezia chiude l'83esima edizione con l’omaggio a Hugo Pratt e il film Dio Ride di Giovanni Veronesi, con protagonista l'attore italiano.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La Mostra del Cinema di Venezia 2026 arriva alla giornata finale. Sabato 12 settembre il programma si chiude con la premiazione dell’83esima edizione e due appuntamenti aperti agli accreditati. Nel pomeriggio spazio a Hugo Pratt con il documentario di Stefano Knuchel, mentre in serata sarà Giovanni Veronesi a chiudere il festival con Dio Ride, con protagonista Pierfrancesco Favino. Vediamo nel dettaglio il programma completo di oggi.

Venezia 2026, l’omaggio a Hugo Pratt

Il primo film in programma è Il desiderio di essere inutile – Hugo a Venezia, documentario diretto dal regista svizzero Stefano Knuchel, in programma alle 15.00 nella Sala Casinò. Si tratta di una proiezione speciale fuori concorso, in occasione del centenario della sua nascita che ricorrerà nel 2027. Il documentario rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia dedicata al celebre creatore di Corto Maltese, dopo Hugo in Africa (2009) e Hugo in Argentina (2021). Il racconto si sviluppa tra Venezia, il Pacifico, e la Svizzera, dove l’autore ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, attraverso materiali d’archivio, fotografie e conversazioni inedite.

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In serata il film di chiusura Dio Ride

Alle 21.45, sempre al Palazzo del Cinema, è la volta del film di chiusura della Mostra, presentato fuori concorso, Dio Ride (God Laughs), di Giovanni Veronesi. La pellicola, ambientata nel Seicento e liberamente ispirata a fatti realmente accaduti, racconta la storia di Fra Leopoldo, un frate capace di raccontare il Vangelo con contagiosa gioia mentre la Chiesa predica ancora in latino. Per Veronesi si tratta della prima volta in assoluto alla Mostra di Venezia come regista in selezione. La proiezione, in prima mondiale, avviene subito dopo la cerimonia di premiazione della Mostra.

Gli ospiti della giornata

Per Dio Ride ci si attende la presenza del cast quasi al completo: il protagonista Pierfrancesco Favino, che interpreta Frate Leopoldo, e Silvio Orlando nel ruolo del Cardinale Maculani, insieme a Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi, quest’ultimo nei panni di Papa Innocenzo X. Presente naturalmente anche il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. Per il documentario su Hugo Pratt, oltre al regista Stefano Knuchel, sono attesi alcuni dei protagonisti del film che compaiono nei panni di loro stessi, come la collaboratrice storica di Pratt Patrizia Zanotti e il biografo Dominique Petitfaux.

Gli eventi della giornata

Oltre alle due proiezioni, la giornata di sabato è segnata soprattutto dalla cerimonia di premiazione dell’83esima Mostra, che si tiene nella Sala Grande del Palazzo del Cinema prima della proiezione del film di chiusura. È il momento in cui la Giuria Internazionale annuncia il Leone d’Oro e tutti gli altri riconoscimenti principali del concorso. Va detto che, come da tradizione, la cerimonia di premiazione resta un evento riservato ad accrediti e ospiti selezionati, con accesso limitato per il grande pubblico rispetto alle proiezioni serali, che restano invece i momenti clou davvero apribili a tutti gli accreditati della Mostra. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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