Venezia 2026, il programma dell’11 settembre: al Lido le confessioni di Russell Crowe e un Adriano Giannini ‘provato’: film, red carpet ed eventi Russell Crowe presenta in prima mondiale il suo film autobiografico, mentre Giannini è protagonista del nuovo lavoro di Marco Bechis sulla dittatura argentina.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

L’11 settembre la Mostra del Cinema di Venezia 2026 propone un programma ricco di proiezioni e incontri. Attenzione rivolta soprattutto a Russell Crowe, protagonista alla Sala Darsena con la prima mondiale di What Love Builds, documentario autobiografico dedicato alla musica e alla creatività. In programma anche Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con Adriano Giannini, e diversi titoli delle sezioni Orizzonti, Venezia Classici e Venice Open. Numerosi gli appuntamenti con registi e attori al termine delle proiezioni, ma vediamo nel dettaglio il programma completo di oggi, venerdì 11 settembre 2026.

Venezia 2026, Venice Open: da Nino Rota a Russell Crowe

Nella sezione Venice Open, la giornata si apre alle 14.45 con Nino – Un film su Nino Rota di Walter Fasano, ritratto del grande compositore italiano, per proseguire alle 21.45 con il francese Un bon avocat di Tristan Séguéla. Ma il momento più atteso di questa parte del programma è senza dubbio quello delle 21.00 alla Sala Darsena, quando viene presentato in prima mondiale What Love Builds, il documentario autobiografico diretto e interpretato da Russell Crowe, dedicato soprattutto alla musica, alla creatività e alla propria storia. Nel corso della giornata, sempre nella sezione dedicata ai film sul cinema, trova spazio anche il lungo Intermission di Yonfan, seguito da un incontro con gli autori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Venezia 83, Ali Asgari e Marco Bechis

Per quanto riguarda la sezione Venezia 83, il pubblico può seguire alle 17.15, Kami Nour del regista iraniano Ali Asgari, e alle 19.15, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, film che riporta al centro la memoria della dittatura argentina attraverso la storia di un medico torinese richiamato a testimoniare al processo contro i suoi torturatori: il protagonista è Adriano Giannini, affiancato da un cast prevalentemente argentino che include Ana Celentano, Verónica Gerez e Paula Cohen.

Orizzonti, sguardi dal mondo e cortometraggi

Molto ricca anche la sezione Orizzonti, che propone alle 14.30, Huangyan shenghuo (Big Little Things) di Michelle Zhou e alle 17.30, Lovers in the Blue Night di Anuparna Roy, entrambi seguiti da incontri con gli autori. Alle 17.00, nella sezione Orizzonti Corti, si susseguono i cortometraggi in concorso e fuori concorso – da Sounds from Home di Nathan Silver a titoli provenienti da Francia, Ungheria, Grecia, Ucraina e Spagna – anch’essi chiusi da un Q&A collettivo.

Classici, Proiezioni Speciali e le chiusure delle sezioni parallele

Completano la giornata Venezia Classici, con il restauro di Woo Yuet Dik Goo Si di Ann Hui alle 11.00 e Lo zio di Brooklyn di Ciprì e Maresco alle 14.00; le Proiezioni Speciali, con il documentario Rai sulla storia della Mostra alle 17.00; e i film di chiusura di Settimana della Critica, con Un breve incontro e Rider di Roan Johnson e Davide Pavanello alle 13.30, e delle Giornate degli Autori, con Peau d’homme di Léa Domenach alle 16.45 – entrambi accompagnati da incontri con i rispettivi cast e autori.

Gli ospiti della giornata

Tra gli ospiti, il più atteso della giornata è certamente Russell Crowe, che presenta di persona What Love Builds alla Sala Darsena, dopo aver annunciato l’appuntamento anche sui social in italiano. Al suo fianco, sul red carpet e nelle sale del Lido, il cast di Ritorno a Buenos Aires, con Adriano Giannini e il regista Marco Bechis, oltre ai protagonisti dei numerosi titoli di Orizzonti e Venice Open che, come da tradizione della Mostra, partecipano quasi sempre agli incontri con il pubblico dopo la proiezione: tra questi i registi Ali Asgari, Michelle Zhou, Anuparna Roy, Lav Diaz e Léa Domenach, insieme ai rispettivi interpreti.

Gli eventi della giornata

Oltre alle proiezioni, anche la giornata dell’11 settembre vede lo svolgersi di una serie di incontri con gli autori (Q&A) che seguono quasi tutte le presentazioni delle sezioni Orizzonti, Orizzonti Corti, Venice Open e le chiusure di Settimana della Critica e Giornate degli Autori: occasioni, spesso riservate a un pubblico più ristretto rispetto alla proiezione principale, in cui registi e interpreti commentano il proprio lavoro davanti alla platea del Lido. Come abbiamo già detto, però, il momento clou resta però la prima mondiale di What Love Builds, presentata da Russell Crowe in persona, in un evento che unisce cinema e musica e che chiude la giornata sulla Sala Darsena. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche